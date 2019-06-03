男人只愛青春的肉體？20歲v.s.30歲女人誰吃香...答案超意外

▲想讓愛情保鮮，女人要懂得挖掘自己的深度，讓魅力更持久。（圖／pakutaso）

文／智遠老師

什麼稱為有深度的女人呢？是那些擁有足夠的談資並且能夠展示自我的女性。對於男人而言，所謂的愛情初發的念頭，多半都是見色起意。而是否開始或者延續這一份愛情，很多時候則是取決於「性趣」。無論是在婚姻中，還是在愛情裡，女人都永遠希望自己能當一朵盛開的玫瑰，永久保鮮，一直被男人寵愛著。

那作為女人，你要如何觸動男人內心最原始的慾望開關，讓男人對你的慾望持續上升呢？在美劇《慾望都市》中，有一句非常經典的台詞：「男人會被那些美女所吸引，但是幾個星期後，他們會去找那些能給他們帶來深度的女人。」聽起來貌似很簡單，但其實是一個長期積累的過程，很多人都是因為沒有知識的積澱，導致在與高價值異性聊天時接不上話，甚至根本就聽不懂對方在說什麼而尷尬離場。

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那也經常聽到這個問題，對一個男人來講，幾歲的女性最具備魅力？很多人或許會說，男人嘛！就是都喜歡年輕漂亮的，當然是越年輕的女人越有魅力。可事實的真相，真的是如此嗎？

關於這個疑問，我請問了一個較親密的男性朋友（年紀31歲），他給了我以下的說法：說實話，自己其實也算是戀愛經驗挺豐富的，身邊異性也比較多，我談過比我大的職場精英，也談過比我小很多的剛畢業的大學生，當然更多的是跟我差不多30歲左右的女人。

當然，並不是因為跟我年齡相仿才這樣，而是當接觸了形形色色的女人之後，我發現還是30歲左右的女性更有魅力。

那針對情感老師的我來說：其實每個人的擇偶觀點都不同，就看你要的是什麼吧。可能小的時候，覺得一個能陪我吃喝玩樂走天涯的女人才是真命天女，現在長大了，就覺得一個知冷知熱，能夠給我出謀劃策的女人有多麼寶貴。

▲20歲與30歲的女人，都有屬於自己獨特的魅力。（圖／翻攝PAKUTASO）

對於思維成熟與事業成熟，且想要步入婚姻的男人來說，並不是越年輕的女人，就會越想要在一起，反而30歲的女人更具優勢，因為他們已經不需要轟轟烈烈的愛情，而是渴望一個能夠懂自己的女人。

在現在這麼競爭的社會，最不缺的就是漂亮女人，放眼望去，整條街上畫著精緻妝容的美女到處都是，而真正有內涵、有深度的女人，我們也無法透過表象之中瞭解，但是如果你剛好就成為了少數中的一個，是可以被判斷出來的結果，那你擁有的價值就會變得更高。

每個人的價值都是靠自己來贏得的，男人或女人都不是傻子，如果你真的足夠優秀，無論你現在是20歲、還是30歲，甚至是年齡更大，絕對都無法掩蓋你的個人魅力。所以，女人在人生的每一個階段，都會擁有屬於自己獨特的魅力，20歲年輕有活力，30歲成熟知性美，誰也沒有權力用任何單一的標準來評判女人的價值。

無論20歲還是30歲，它並不可怕。

可怕的是：你明明20歲，卻毫無活力，不求上進，整天抱怨，把20歲的優勢全部丟棄。

可怕的是：你明明30歲，卻一無所長，毫無擔當，膚淺幼稚，30歲的優勢一樣都沒有得到。

我們都曾經20，我們也終將30歲。希望每一個女性，在自己生命中的任何一個階段裡，都能閃閃發光！不必羨慕他人的才能，也不須悲嘆自己的平庸；各人都有他的個性魅力。最重要的，就是認識自己的個性、挑戰自己，並加以發展。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99