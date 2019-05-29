妳是之一不是唯一！當小三「4種悲哀後果」自己扛…做好準備了嗎



▲當人家小三的人要知道，妳不是他的唯一，只是之一而已。（示意圖，非本新聞當事人／記者陳亭伃攝）

文／艾姬

這可不是一篇勸世文啊！熟悉艾姫的讀者大概都知道，我很少做道德批判，這也就是為什麼很多人願意信任我，和我分享許多不為人知的秘密。我認為每個感情事件的背後，都有動機和原因，無法從單一立場和層面去審判是非對錯，也沒有人有資格審判別人的感情或定罪。無論是遭遇背叛的正宮，或者是在愛裡浮沉掙扎的小三，都有心裡的苦。除了某些特別喜歡當小三的女人之外，還有很多女人並不是故意要走上這條路。妳有想過當一個「小三」會遇到什麼樣的問題，又需要什麼樣的心理建設嗎？我寫了一個備忘錄提醒妳。

1.要求男人的忠誠，就是給自己找麻煩。

出軌可能是一個意外，但也可能是一種習慣。當一個小三的心理建設就是：當一個男人能分心愛妳了，他也能分心愛別人的。妳向一個對原配失去忠誠的男人要求絕對的忠誠，本來就比較有難度，這也就是為什麼許多小三扶正成為正宮後，就會被下一個小三幹掉的原因之一。或是某些體力和財力驚人的男人除了小三還有小四，說穿了，妳根本不是那麼重要啊！當妳本來就不是他的「唯一」了，就有極大的可能只是他的「之一」而已。

2.妳分享到的愛情不完整，別計較嫉妒。

小三還得調整心態，妳必須認知到妳只是和另一個女人分享愛情而已，妳不可能得到完整的愛，因此不要時時掉進嫉妒的漩渦裡。妳只能享受短暫片刻當下被愛的感覺，當男人不在身邊的時候，最好就不要再去想像他和原配的互動。當妳開始嫉妒，就會對這段關係施予無形的壓力，讓你們原先就不可告人的關係變得更緊繃，可能會開始吵架。男人出軌通常只是另尋放鬆的出口，一旦兩人之間的摩擦增多了，也就埋下關係破裂的種子了。

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▲小三個能隨著時間流逝，越來越難控制自己的情感。（示意圖／翻攝自pixabay）

3.很可能會暈船，隨時準備好棄船逃生。

有些出軌關係在剛開始時，兩個人都還是保持理性甚至有罪惡感的。但隨著時間的流逝和習慣的養成，妳可能會越來越難以控制自己的情緒和情感。想念開始變成一種折磨，心情也隨之起伏不定。因此，當一個小三的心理準備還包括「放下」的豁然，妳要知道上了這艘船可能會暈船，但必要的時候妳也要能夠下船靠岸或棄船逃生。妳所擁有的，是原先就不屬於妳的愛情，離開或許只是遲早的問題罷了。

4.從謊言建立的愛情，難以擁有安全感。

有多少小三能夠真正信任男人呢？妳會不會因為知道他為了妳向正宮說謊，而懷疑他也對妳說了謊？這種矛盾的心情在於當關係是從謊言之中建立的，妳就更難有安全感了。見不到面的時候，妳會想著他在哪裡，當他說了他在哪裡，妳又懷疑他是不是和誰在一起。而這種心魔可能等妳扶正成為正宮時都還如影隨形，繼續影響你們之間的關係經營。即使要求對方誠實和承諾，妳依然覺得忐忑不安。

如果看完這篇文章，妳還是決定開始當小三或繼續當小三，那就勇敢承擔罵名和風險，享受當下、看淡結果吧！

到這裡找艾姬……

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