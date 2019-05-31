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走路痛痛！「這5大點」分辨貓汪關節炎...睡眠時間變長＝警訊

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點評:要注意貓汪是否肥胖啊～
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▲▼貓狗關節炎。（圖／毛起來提供）

圖、文／毛起來 MaoUp

喵汪們平常橫衝直撞好開心，但有一天走路卻變得怪怪的，而且也無法像平常一樣華麗地跳起來抓玩具，這究竟……趕快帶去給獸醫師看，醫生說喵汪是得了「關節炎」！

汪喵走路姿勢怪怪的嗎？小心關節炎作祟！

1.狗狗的關節炎

▲▼貓狗關節炎。（圖／毛起來提供）

狗狗一歲以後，就有很高的機率罹患關節炎，根據統計，約每5隻狗就有1隻有關節問題，而年老或過重的狗狗更是關節炎的高危險群，但是狗狗很會忍痛，不太會明顯表現出痛苦的樣子，請每天多花點時間陪伴狗狗，才比較容易發現狗狗的痛苦。日常生活中，多一點點注意，就能夠減輕狗狗關節的負擔。

2.貓貓的關節炎
▲▼貓狗關節炎。（圖／毛起來提供）

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貓貓好像變得比以前更懶散？睡得更多，而且對以前最喜歡的逗貓棒興致缺缺……雖然貓貓一天的睡眠時間高達16小時都是正常的，但如果再加上對香噴噴的罐罐也沒什麼反應，或是走路一跛一跛的，當貓貓有以上這些情況，為求保險起見，請帶貓貓去給獸醫師檢查看看，以免耽誤了治療時機。

貓貓也是很會忍痛的動物，就算關節不舒服，也不會輕易表現出來，再加上喵汪都不會說人話，所以需要更放心思在牠們身上，才更容易查覺牠們發出的求救訊號。

喵汪關節炎的症狀：

1.走路姿勢不自然
2.關節腫脹
3.無法順跳躍
4.發燒
5.睡眠時間變長

當汪喵有以上症狀時，請趕快帶去給獸醫師診療吧！

小心，肥胖將導致關節炎越來越嚴重！

▲▼貓狗關節炎。（圖／毛起來提供）

喵汪雖然圓圓的很可愛，但是肥胖將導致關節炎持續加劇的惡性循環。肥胖會讓膝蓋負擔過大，進而容易導致關節炎；狗狗貓貓得了關節炎之後，因為走路就痛，所以就不太想動了；貓貓狗狗一旦活動量變少，熱量消耗也就少，也就更容易肥胖，所以雖然汪喵圓滾滾的很可愛，還是要當心別讓汪喵太胖。

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關鍵字： 寵物健康 毛起來 MaoUp 貓健康 狗健康 關節炎
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