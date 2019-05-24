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1人得全家小心！醫授「預防疥瘡」4大要點　衣物、毛巾都會傳染

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點評:小編家人住院時經歷過！！！
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罹挪威型疥瘡，夜晚皮膚奇癢無比。（圖／南投醫院提供）
▲疥瘡傳染力強，會藉由共用衣物、毛巾類互相傳染感染。（示意圖／南投醫院提供）

圖、文／健談

疥瘡是一種傳染力強的疾病，想要預防疥瘡，必須全家共同努力！新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，想要避免疥瘡感染，首要要注重個人衛生，減少與他人共用衣物；再者，因疥蟎不耐高溫，因此衣物、寢具可使用60度以上熱水清洗或洗後熨燙，即可降低感染的機會。

1人得全家小心！「預防疥瘡」4要點。（圖／健談授權提供）
▲做到這4點，能避免互相傳染疥瘡。（示意圖／健談授權提供）

疥瘡的感染力強，可能透過直接接觸或是共用毛巾、衣物等間接接觸而感染，因此，想要預防疥瘡，可從杜絕疥蟎滋生做起！柳朋馳醫師表示，疥蟎不耐高溫，且一旦離開人體便無法長期存活，約2至4天就會死亡；因此，預防疥瘡建議可從以下幾點做起：

1. 衣物、毛巾、寢具等可使用60度以上熱水洗滌，或是先煮沸後再清洗，亦可洗後熨燙，以殺死疥蟎。

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2. 無法以高溫清洗、熨燙之棉被、枕頭、床墊等，可利用陽光曝曬殺蟎，或靜置一週後再使用，讓疥蟎找不到人體作為宿主而自然死亡。

3. 一旦發現家中有人感染疥瘡時，一定要夥同全家人一併接受治療，以杜絕疥瘡反覆感染。

4. 患者的房間、床墊、地毯等應用吸塵器徹底清潔，以減少疥蟎殘留。

此外，柳朋馳醫師也提醒，患者發病期間不宜出入公共場所或在外過夜，包括像是旅館、飯店、健身房、溫泉、泳池等處，也應避免與家人共用毛巾、衣物等，以免相互傳染而擴大疫情。

疥瘡相關問題，建議諮詢「皮膚科、家醫科」

諮詢專家：新光醫院家醫科柳朋馳醫師
本文經授權轉自：健談

誤打R檔倒退！運將肉身擋車遭輾　機靈騎士火速拉手煞車神救援

關鍵字： 疥瘡 健康百科 健談 皮膚 柳朋馳 消毒 疥蟎 感染
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