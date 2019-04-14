愛嗑B群補體力？名醫曝：「這種人」吃了罹肺癌機率爆升



▲你也喜歡靠著吃B群補充體力嗎？（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導



每當精神不濟，許多人就會靠來顆維他命B群提升體力，甚至有研究發現，服用B群可消除空汙懸浮微粒所帶來的傷害，但千萬別補過頭！外科名醫江坤俊透露，男性且又合併抽菸習慣者，一旦補充過量維他命B群，罹患肺癌機率將大大提升。

外科名醫江坤俊在《媽媽好神》節目中指出，水溶性維他命B群補充過多有時會引發神經發炎，他再舉一研究解釋，「大家知道肺癌很恐怖，很多人吃維他命B群補充體力，你知道男生補充很多維他命B群，又合併抽菸，得到肺癌的機率反而上升」，但目前原因為何仍不明。吃B群吃到中毒不容易，但長時間大量攝取10～20年，罹患某些特定癌症機率反而上升，建議適量就好，別隨便亂補。



▲男性愛吃B群又合併抽菸，罹肺癌機率大大提升。（圖／取自《媽媽好神》Youtube）

江醫師說的，為美國俄亥俄州立大學醫學院癌症預防控制部門所進行的研究，研究人員找來7.7萬名受測者，結果發現，和不符用維他命B群的男性相比，服用高劑量維生素B6和B12的男性吸菸者，罹患肺癌機率竟提升了30～40%，且每天服用維生素B6超過20毫克的男性，10年內罹肺癌風險更比未服用者多出3倍！

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研究團隊針對結果認為，恐是維生素促進因吸菸所引發的癌細胞增長。該研究Theodore Brasky博士表示，吸菸會導致肺癌無庸置疑，但此研究卻發現，高劑量服用維他命B群，與吸菸和肺癌間卻有增效的作用。而他也強調，男性吸菸者若想服用維他命B群，又怕罹患肺癌，那就戒菸吧，因為吸菸才是導致肥罹肺癌的最根本原因。

台灣人愛吃保健食品！根據食品工業發展研究所2013統計，台灣人1年吃下的保健食品高達1,095億元，可蓋1.5棟的101大樓，對此，董事基金會指出，保健食品不是每個人都適合食用，更有多項研究顯示，過量攝取維他命可能增加罹癌風險。



食品營養中心許惠玉主任指出，想攝取B群和膳食纖維，只要改吃全穀根莖類和多吃蔬菜，適量吃水果就可獲的維生素C，吃堅果可獲的維生素E，另外，補鈣跟維生素E可以從乳品、黑芝麻搭配規律曬太陽和運動來獲得。均衡飲食、適度運動和充足睡眠才是不變的健康和防癌守則。