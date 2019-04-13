▲嬤後腦勺摸到「拇指大凸起」拖半年，醫：是罕見腫瘤！（圖／記者嚴云岑翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

89歲陳太太，半年前於洗頭時在後腦勺摸到有一個凸起，約有拇指大，觸摸時不會疼痛，故不以為意，女兒擔心是疾病引起便帶來求診，經切除後化驗為罕見的神經鞘瘤，醫師表示，若拖太久沒治療，不只增加變為惡性腫瘤的風險，會有可能蠶食到其他組織。

收治患者的書田診所整形美容科主任醫師劉國威表示，頭皮由於被頭髮包覆較難直接看到，因此出現腫塊經常都是家人發覺、修整頭髮時理髮師見到、洗頭時自行摸到，或是至醫院檢查時發現。

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劉國威說，根據老太太女兒主訴，這顆頭頂腫瘤出現的時間應該不只半年，但因長在頭頂加上頭髮完全蓋住，連她自己也沒有察覺，還好腫瘤不大，還在手術切除範圍，化驗結果也屬良性，只需定期追蹤。

劉國威表示，發生在頭皮的腫瘤，有98%是良性，只有不到2%是惡性，而腫瘤發生原因很多，除了原發性的上皮細胞癌、基礎細胞癌外，肺癌、乳癌等癌細胞若隨血管上竄到頭皮，也可能形成腫瘤，若未及時處理，可能會錯過最佳治療時間。

劉國威提醒，民眾平日應保持頭皮清潔乾爽，洗頭時不可過度用力抓，以免刺激頭皮，洗澡時也可用指腹輕輕按壓頭皮做自我檢測，如果發現有突起、硬化或摸起來特別軟，且觀察2週未改善，就要盡快就醫檢查。