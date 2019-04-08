以為痔瘡發作！她血便一年多「患直腸癌3期」險切肛門

▲婦人腸道有超過一半都被腫瘤阻塞。（圖／澄清醫院提供，以下同）

記者謝承恩／綜合報導

一名53歲的婦人一年多來常有血便困擾，誤認為痔瘡作祟，直到就醫後才發現自己罹患直腸癌三期！醫師指出，該患者直腸內有4公分大的腫瘤，透過快活光子刀治療，腫瘤完全消失不見，這在國外研究中僅10%的機率，也幸運躲過切除肛門的命運。

澄清醫院中港院區放射腫瘤科主治醫師羅元禎表示，這位婦人本身有痔瘡病史，一年來發現持續血便，以為是痔瘡出血，又因大便形狀變細而求醫大腸直腸外科門診，透過大腸鏡檢查發現，在接近肛門的直腸有一顆約四公分的腫瘤，並證實罹患第三期直腸惡性腫瘤。

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▲經化學及放射治療後，腫瘤消失。

羅元禎指出，以接近肛門的直腸癌來說，若要採取手術切除，有可能連肛門都需切除，使患者面臨終身掛便袋的不便。經醫療團隊討論，以保留患者肛門完整為優先考量。建議該患者先實施化療和放射治療再進行手術切除，希望藉由化學放射治療後讓腫瘤縮小進而提高手術時保留肛門之機會。

羅元禎表示，患者經快活光子刀一個月的療程後，4公分的直腸癌腫瘤竟消失不見，只留下腫瘤的基底痕跡，進一步做切片化驗也未發現有癌細胞存在，讓患者喜出望外。根據國外的研究，這類型的患者有10%的機會在接受這樣的放射治療後，再接受手術時發現腫瘤完全消失，給直腸癌患者多了一線希望。

羅更指出，如果當初打算連肛門一併切除，就必須在腹部做腸造口，糞便由造口排出收集，造成患者生活的不便和極大的打擊。以此個案而言，最大的成就是該患者即使再接受最後階段的手術治療，一定可以減少切除腸道的長度並完整保留下肛門。

▲羅元禎指出，以接近肛門的直腸癌來說，若要採取手術切除，有可能連肛門都需切除。

不過醫師也提醒，雖然直腸腫瘤已完全消失，最好還是將腫瘤基底部分的腸道切除，這才是最完整的治療程序。目前患者的直腸腫瘤已消失及沒有殘留癌細胞，尚未考慮接受部分腸道切除手術，只需定期回診做大腸鏡追蹤。他也呼籲民眾定期接受大腸直腸篩檢，早期發現早期治療。