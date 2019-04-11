比單身還慘！談戀愛「1秒悲劇」的5種衰人　你還相信一見鍾情？



▲談戀愛最終都以悲劇收場，有種比單身還慘的感覺？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／艾姬

不是每個愛情都有Happy Ending，而有些愛情的悲劇卻是自己一手造成的。什麼樣的人容易導演出愛情的悲劇呢？據觀察，在有「愛情悲劇狂」傾向的人身上常會看見以下五種徵兆。

一、 一見鍾情的浪漫主義者：

戀愛需要感覺，有一種人卻是全憑感覺。雖然一見鍾情不會發生在我身上，但我也不能否認的確有一見鍾情浪漫主義者的存在。因為愛情發生得太快，並沒有時間和機會真正認識一個人。「因誤會而結合，因了解而分開」恐怕是這類人的最佳註解。或許因為愛上的只是浪漫的表象，愛情的戲碼總是比較短暫。妳常感嘆相愛容易相處難，其實妳是過於相信妳的直覺，但可惜妳並沒有意識到妳的直覺實在不太精準啊！

二、 自以為是的救世主情懷：

有一種人的悲劇屬於人善被人欺，或者可稱之為「自以為是的救世主情懷」。妳的寬容大量變成縱容寵溺，妳的存在因為對方需要妳，而妳以為全世界只有妳能夠拯救他、改變他，所以不離不棄。「我下次不會再犯了」，「我真不知道沒有妳該怎麼辦」，「我不能離開妳」，這些台詞像是毒藥一樣讓救世主情懷的悲劇狂上了癮，最終搞不清楚到底是對方離不開妳，還是妳離不開對方了。

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三、 鐵齒不服輸的愛情賭徒：

愛情賭徒永遠太傻太天真，即使身邊所有人都告訴妳悲劇就要發生，妳偏偏不信邪，覺得下一把就能翻盤。鐵齒不服輸的性格讓妳堅持自己的愛情路，為了賭一口氣讓看衰妳的人跌破眼鏡，妳更堅定絕不能輸。但妳常常忘了愛情不是爭個輸贏對錯，而是幸福不幸福、快樂不快樂。最終妳在賭桌上傾家蕩產還自欺欺人地微笑著：「我很幸福，我一定會幸福。」心存著下一把就能翻盤的希望，卻帶著妳走向悲劇的結果。



▲你也是在愛情裡得不到又學不到東西的「慣性悲情者」嗎？（示意圖／CFP）

四、 明知故犯的慣性悲情者：

有句話說得好，人生各種經歷，若不是讓妳得到，就是讓妳學到。但有一種人很奇妙，既得不到也學不到。妳的愛情像是不斷重播的災難片，即使男主角換了人，續集一樣悲慘地演下去。從愛上的男人類型、愛情的模式、經歷的問題總是重蹈覆轍，不知道是妳真不明白自己在愛情裡的盲點，還是無法改變自己。當悲劇發生時，第一次是巧合，第二次是命運，第三次請問問妳自己。

五、 無可自拔的為愛癡狂女：

為愛癡狂女常有飛蛾撲火的勇氣，愛情彷彿是不可取代的生存價值與生命。妳只要愛了就要轟轟烈烈、義無反顧、全心投入。因為過於投入，常有當局者迷的情況，深陷其中無法自拔，一旦戀情發生問題常會無法抽身，甚至做出傷害自己或對方的舉動。對愛情的投入並沒有什麼不好，只是還是要盡量保留一些理性，否則悲劇結局傷得往往不只是自己而已。

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