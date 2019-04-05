前女友回頭...12星座男「誰會淪陷」？超誠實答案讓妳秒心碎



▲當前女友回頭求復合，妳的另一半會淪陷嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

對很多正在戀愛中的女生來說，「前女友」的存在總像是種魔咒，這個女人跟妳的男人有過一段感情、甚至於有過一段甜蜜的關係，雖然他們已經分手了。但是當妳的男友的「前女友」回頭想要復合，妳的男友會有多心動呢？會不會因此影響或動搖到妳們之間的感情呢？跟著亞提米斯一起來看看十二星座男各會有什麼反應吧！

請參考：太陽&金星星座

★牡羊男：

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通常牡羊男不但不會答應，反應上可能還會相當強烈，特別是如果跟這位前女友分手分得很痛、傷很重的話，牡羊男不把對方大罵一頓就很不錯了。這是個有了新歡就不會想回頭理舊愛的星座男，往往回頭復合比率是還挺低的呢！

★金牛男：

金牛男也是分手不回頭的類型，不過卻是屬於不太知道該怎麼去拒絕，所以很有機會被前女友纏著不放，往往是比較需要現任女友去解危的，金牛男天生就是比較語拙加上反應比較慢，會拒絕但遇到死纏爛打又是前女友就很沒輒。

★雙子男：

雙子男有一半的機會會回頭，不過這種回頭有時候是半帶著點報復或玩弄前女友的想法居多，當然也有些雙子男是想要享受齊人之福，只不過往往會跟前女友分手就真的是膩了，不會為了前女友跟現任女友鬧分手，頂多是暗中往來。

★巨蟹男：

這就要看巨蟹男被前女友傷得重不重，一般來說巨蟹男其實並不會想跟前女友復合，因為會想起難過的事永遠比開心的事來得多，這也使得巨蟹男本身對於前女友往往也都敬而遠之，更不用說前女友提復合，只會讓巨蟹男頭痛又心痛。



▲獅子男會把前女友當備胎，「有機會用得上」。（示意圖／記者黃克翔攝）

★獅子男：

獅子男是有想回頭復合的可能，他們會把前女友當成是備選，也就是放進選擇題當中，如果說跟現任女友的關係不佳的話，這些備選的選項就可以用得上，總是多少有點帝王選妃的感覺，反正一個茶壺多配幾個茶杯也不是壞事吧？

★處女男：

處女男對於前女友的回頭其實是會有點頭痛的，他們有愛情潔癖、不太喜歡某些會影響自己「清白」的事情發生，前女友的再出現會帶給處女座不小的精神壓力，因為他們很明白現任女友大概會有多抓狂，所以對前女友往往敬而遠之。

★天秤男：

天秤男對前女友會保持一個很美好的距離，他們不會完全的把前女友給拒絕掉、卻也不會馬上接受，有些天秤男會玩起曖昧遊戲，要跟前女友復合的條件得要天秤男自己是單身，天秤座只是想當個好人，畢竟還是曾經愛過。

★天蠍男：

這得看情況，前女友如果是劈腿離去，那這輩子最好還是不要再出現在天蠍男面前會比較好。如果是分得平和，那麼天蠍男雖然不會接受、卻也不會有太多的拒絕，頂多就是可能發生一夜到多夜情，要再重啟戀情還是很困難。



▲要射手男和前任復合根本不可能。（示意圖／pixabay）

★射手男：

射手男大概只會把前女友當成普通朋友，要復合往往不太可能，射手男會跟女友分手往往都是很清楚兩人間有些想法「根本合不來」，所以前女友回頭，射手男通常都是搖頭說不，但要小心喝了酒的話極容易擦槍走火就是了。

★摩羯男：

摩羯男遇上前女友回頭提復合，往往容易會走曖昧經營路線，他們是屬於想很多、心機也深的男人，對於曾經愛過但已不是那麼愛的女生、或是當初分手分得很難堪又很白目回頭提復合的女生，摩羯男只會依程度當成資源回收利用。

★水瓶男：

水瓶男對於前女友回頭這件事往往比較以研究心態來看待，這樣的研究心態會使水瓶座以比較類似曖昧的態度去面對前女友，研究歸研究、好奇心頂多是讓水瓶座跟前女友保持朋友關係，水瓶男嗜好創造新的刺激、不是回憶舊的傷痛。

★雙魚男：

這是個很容易跟前女友藕斷絲連的星座男，如果前女友回頭、是還滿容易造成雙魚男走向劈腿的路子上去，他們對於感情往往依存度很高，跟現任女友如果鬧得不愉快，就會想找另一個愛情依靠，前女友如果也很主動，那就是一拍即合。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅