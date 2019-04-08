這款攝護腺藥可「經皮吸收」　懷男胎碰到破損藥品恐GG

▲攝護腺位置。（圖／ETtdoay資料照）

生活中心／綜合報導

攝護腺肥大好發於50歲以上男性，有些甚至在40歲後就會出現排尿困難、尿不乾淨等症狀，若未妥善治療，恐出現尿滯留、尿液回流等症狀，嚴重恐引發膀胱炎、尿毒症，目前已有3類藥物可治療，但食藥署提醒，有一類藥物所含成份可經皮膚吸收，為避免影響男性胎兒，孕婦應避免接觸到已破損或壓碎的藥物。

食藥署在《食藥好文網》提到，良性攝護腺肥大主要分為阻塞性與刺激性2種，前者症狀為排尿困難、尿不乾淨、排尿後滴滴答答、需要用力擠壓才尿得出來；後者症狀為急尿、頻尿、夜尿等，可透過甲型交感神經阻斷劑、抗乙醯膽鹼藥物與男性荷爾蒙抑制劑改善。

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食藥署表示，甲型交感神經阻斷劑：主要作用為放鬆膀胱頸部和攝護腺環繞尿道部位的肌肉張力，改善排尿困難問題，使排尿量增加，為避免姿勢性低血壓、頭暈等副作用造成白天不適，一般多在睡前服用，其中含doxazosin或terazosin成分的藥品也常用於治療高血壓，對已服用降血壓藥物者，一定要告訴泌尿科或心臟科醫師，以便評估並調整用藥。

▲攝護腺肥大會造成血尿不順、尿流量變慢。（圖／示意圖／達志影像）

抗乙醯膽鹼藥物主要作用為鬆弛膀胱平滑肌，以減輕急尿、頻尿問題，這類藥品主成分包括tolterodine或oxybutynin等，服用該類藥品可能產生口乾、眼乾、頭痛、便祕、視力模糊等副作用。男性荷爾蒙抑制劑可抑制睪固酮分化，縮小攝護腺體積，改善尿液滯留問題，部分患者服藥後會影響性慾、性功能，雖停藥後會恢復正常，但也可能造成攝護腺再度肥大。

不過，食藥署提醒，男性荷爾蒙抑制劑所含成份可經皮膚吸收，為避免影響男性胎兒，建議不要放在孕婦可接觸到的地方。上述攝護腺藥物服務後，雖可能產生不良反應，但因治療效益仍大於風險，建議民眾在用藥期間切勿任意停藥，若服藥後出現不適症狀，也要盡快回諮詢。