五十肩痛炸！疑中風、乳癌...4大內科病纏身「3招檢驗」

▲內科疾病可能會併發五十肩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／許嘉麟

哪些病友容易得到五十肩？

五十肩與江湖上盛傳的「冷氣直吹」、「睡覺沒翻身」關聯性不大， 倒是和許多內科疾病有關。以下介紹容易合併肩痛的內科疾病：



一、 糖尿病

請繼續往下閱讀...

研究指出，高達二五．七％的糖尿病病友曾經肩部不適，五十肩發生率是一般人的五倍之高，而且有相當比率是兩側肩膀同時發作，併發鈣化性病變。糖友的五十肩治療會比一般患者來得差，治療期也較長。

二、 乳癌

「乳癌患者在手術後六個月時，發生肩關節僵硬與關節活動度受限的機率為一○至五三％」。換句話說，高達一半的乳癌手術後患者可能會因肩部僵硬而有五十肩的問題，比例遠高於其他族群。

三、 中風

▲冷風和壓迫並不會造成五十肩。（圖／取自圖庫Shutterstock）

中風引起的肩痛比例不少，醫學界還有專有名詞，稱為偏癱肩痛或中風後肩痛〈Hemiplegic shoulder pain〉。據研究，高達八成以上的中風患者有肩部疼痛的問題，有兩成〈二○ ～二四％〉約持續一年四個月，另有三成〈三二％〉較嚴重的患者多年後還是感覺疼痛。



另一項研究則將肩痛的發展更細緻地按月追蹤，調查了三百零一位中風患者，總共有一百九十八位表示有肩部疼痛的問題，同樣高達八成〈八三％〉。一開始時，只有一成的人說會痛，但到了第四個月，爆增成一百五十六人，疼痛度最高；到了第十二個月，只有八個人說不痛，剩下一百四十八人仍然覺得疼痛。 臺灣二○一二年發表的研究指出，中風患者在一年內患側肩痛的比例高達九○％，一樣是在三個月至一年之間陸續出現肩痛，與國外研究的結果雷同。



四、 其他相關內科疾病

除了糖尿病、乳癌與中風患者，其他如甲狀腺、洗腎、心血管疾病等患者，也比一般人更容易罹患五十肩。「預防勝於治療」是最基本的醫療原則，內科疾患控制妥當，併發五十肩的機率則與一般人相當，希望大家不要再以訛傳訛，相信什麼外在冷風、壓迫就會得到五十肩。擁有正確的觀念，才能正確預防。

▲五十肩自我檢查三動作。（圖／時報出版提供）

五十肩因為樹大招風，大家都把肩痛推給它，但是，每一百個人裡只有二至五個是真的得到五十肩，嚴重到變成「頑固型五十肩」並需要肩關節囊擴張術的人，一萬個人也許都沒有一個。未來肩友若覺得肩部不適時，可以透過上述三個判斷標準，「年齡大於四十歲」、「角度受限」、「睡眠壓痛」，先行自我檢測一番！

本文摘自《自己的肩痛自己救》／許嘉麟（輝馥診所五十肩主治醫師）／時報出版