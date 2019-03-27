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常煩躁、不耐煩...是躁鬱症？醫破迷思揭「9大關鍵徵兆」　

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▲▼憤怒、生氣、上班族示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲躁鬱症患者會有情緒高昂易怒、易激動等症狀。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者趙于婷／台北報導

「躁鬱症」是眾所皆知的精神疾患，但並不是像多數人認為「煩躁、不耐煩」就是罹病。醫師指出，躁症是持續一週以上以情緒躁動與高亢為主要表現的疾病，主要病徵包括「情緒高昂易怒、易激動、目的取向活動、高風險享樂活動增加、睡眠需求減少、多話、注意力不集中、自尊膨脹和思考飛躍等。

台北市立聯合醫院松德院區社區精神科張祺康主治醫師指出，有些人常常用「今天很躁鬱」來形容自己或他人，但一般人認為的煩躁、不耐煩，並不是躁鬱症的症狀，其實躁鬱症是一種慢性病，患者在青年期發病後，會出現情緒狂躁期和憂鬱期，這種在天平的兩極擺盪的狀況叫作「雙極症（bipolar disorder）」。

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▲▼失眠,睡覺,賴床。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲躁鬱症的鬱期會有情緒低落、睡眠失調等問題。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

張祺康說，躁症主要病徵包括情緒高昂易怒、易激動、目的取向活動、高風險享樂活動增加，如性、金錢活動增加，睡眠少、自尊膨脹和思考飛躍等，症狀會持續一週以上；而「鬱期」指的是持續二星期以上的低落情緒、失去興趣、睡眠失調、食慾改變、疲勞或失去活力、思考講話速度變慢、專注力下降、無用感及罪惡感、自殺意念等。

躁鬱症患者常常處在情緒的交互蹲跳中，需要固定服藥才可穩定病情。但張祺康也提到，有些患者雖然病情穩定，但仍會因為擔心壓力發病，而無法面對生活上的挑戰，例如有些患者常常會為了追求人生的自我實現，反而不斷讓自己反覆處在讓容易發病的環境中。

張祺康提醒，有類似躁鬱症狀的人，千萬不要忌諱就醫，已經確診的患者，可透過定期服藥穩定狀況，但除了遵照醫囑按時服藥外，一定也要更進一步了解自己，並在過程中不斷摸索，才能和疾病和平共處。

關鍵字： 躁鬱症 躁鬱 精神疾病 精神科
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