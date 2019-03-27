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小心PM2.5空汙健康風險　醫師：少曝露及正確使用空氣清新機

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▲台南市立安南醫院胸腔科醫師韓孟志表示，根據研究顯示，當焚香與燒紙錢時，空氣中的懸浮微粒會大增，會使周邊住家增加細懸浮微粒PM2.5的瞬時濃度，危害健康。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市立安南醫院胸腔科醫師韓孟志表示，根據研究顯示，當焚香與燒紙錢時，空氣中的懸浮微粒會大增，會使周邊住家增加細懸浮微粒PM2.5的瞬時濃度，危害健康。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

清明節將至，加上４天連假，許多民眾規畫利用假期返鄉掃墓或出遊，台南市立安南醫院胸腔科醫師韓孟志表示，根據研究顯示，當焚香與燒紙錢時，空氣中的懸浮微粒會大增，即使不是自家燒香燒金紙，只要社區中有寺廟焚香與燒紙錢，就會使周邊住家增加細懸浮微粒PM2.5的瞬時濃度，危害健康。

韓孟志醫師說，焚香與燒紙錢，甚至達到世界衛生組織建議PM2.5的24小時值的近兩倍，是社區PM2.5污染源之首，其對心肺功能有危害，各種慢性病族群如:慢性阻塞性肺病、氣喘者更應盡量避免。

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韓孟志醫師說，空氣污染物中飄浮著類似灰塵的粒狀物稱為懸浮微粒，PM10代表粒徑小於或等於10微米，PM2.5是粒徑小於或等於2.5微米。PM10可藉由戴口罩阻絕，但是PM2.5非常細小，不到人的頭髮絲粗細的1／28，一般口罩無法隔絕，經鼻子吸入後可穿越細支氣管壁直達肺泡，同時干擾肺內的氣體交換，引起發炎反應，甚至跑進微血管，進入血液循環，進而影響全身器官，長期影響甚至可能增加各種癌症發生機會。醫學研究也發現PM2.5也可能引起心血管疾病、腦血管疾病，長時間暴露於PM2.5環境，較容易發生心肌梗塞、 中風機率。

韓孟志醫師指出，由於PM2.5對心肺功能、心血管、腦血管影響較大，所以某些特殊族群，對PM2.5傷害更為敏感，像是有心血管疾病、心臟病、心絞痛、慢性阻塞性肺病、氣喘、腦部疾病等患者，暴露在高濃度PM2.5環境，病情可能加重，心肺功能會變得更差。

韓孟志醫師提醒，當戶外PM2.5濃度超標，建議要關密窗戶，避免戶外PM2.5進入室內，室內也可以放空氣清淨機，幫助過濾PM2.5。除此之外，清明祭祖以鮮花素果或膜拜不點香等方式追念先人，減燒紙錢及焚香也可降低PM2.5濃度造成的危害。

關鍵字： PM2.5 空汙 健康風險 空氣清新機
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