▲健保IC卡設計者化身「大體老師」，陽明校長感動簽同意書。（圖／陽明大學提供）

記者嚴云岑／台北報導

陽明大學今（27）日舉辦慰靈公祭暨追思感恩會，今年的23位大體老師中，有一位特別人物。他是健保IC卡設計者魏立民，曾在連鎖藥局擔任資訊系統規劃與設計工作，結合資訊與醫療專長，將健保卡順利完成電腦化。他在45歲那年邊工作進修，取得陽明大學公共衛生研究所碩士，更在生前親簽同意書，將大體奉獻給母校。

上午慰靈公祭由郭旭崧校長親自主持，在充滿感恩與莊嚴的氣氛中，奠祭歷年共469位大體老師的先靈，同時也追思本學年度10位大體老師與13位新捐贈者。參與解剖課程的同學來自解剖所、物輔所、醫學系、護理系、牙醫系、醫放系、醫技系、醫工系、物輔系及藥學系等，他們製作15分鐘的影片，緬懷與大體老師相處與學習的過程。

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▲早年健保卡為紙卡。（圖／爆料公社）

郭旭崧提到，這是陽明大學第17次舉辦慰靈公祭暨追思感恩會，生死哲學是醫學教育最珍貴也最神聖的一課，因為大體老師與家屬的無私奉獻，才能讓醫學生體會生命的偉大。看到自己當年的學生奉獻大愛，郭旭崧校長也決定加入簽署同意書的行列。全校師生對於魏立民老師遺愛人間的精神，無不感念在心。

▲健保卡在2002年轉為IC卡。（圖／示意圖／記者楊佩琪攝）

今年的慰靈公祭由王建凱老師的家屬代表全體家屬致詞。王建凱老師早年投身軍旅參與抗戰，來台後全心投入教育工作，並曾獲得全國模範教師。王建凱老師篤信基督，家屬依據他的遺願將大體捐贈陽明大學，讓王建凱老師能以大體老師身分，繼續投入教育志業。

家屬代表、台灣高等法院法官王屏夏先生於致詞時表示，「這個決定是父親的心願，也是我們的驕傲。」他說，父親生前受榮陽團隊悉心照料，在福音的感召下，父親生前就為人師表，覺得生後也應為人榜樣遺愛人間，我們做子女的也很認同父親的想法，因此順從父親的願望，將大體捐贈陽明大學，以造福更多的病患。

▼魏立民老師是台灣健保IC卡的研發者之一。（圖／陽明大學提供）