不堪健保砍價「百憂解」退出台灣　食藥署：學名藥效果相同

▲「百憂解」原廠藥因健保壓藥價，不敷成本，宣布4月起退出台灣。（圖／藥師公會提供）

記者趙于婷／台北報導

「百憂解」原廠藥宣布4月起退出台灣，抗生素「泰寧注射劑」下月起也僅提供給合約醫院，雖然市面上已有替代學名藥，但仍有不少人憂心藥效不佳。對此，食藥署指出，泰寧注射劑台灣已有學名藥，臨床上是直接注射，生體是相等性，臨床療效也相同，另外，目前國內7成用藥都是學名藥，且自2013年已成為PIC/S會員國，是達國際水準的。

食藥署潘香櫻簡任技正指出，台灣國產藥除了在國內健保用藥市場，提供國人約70%用藥來源，根據經濟部進出口統計資料，106年度共有80家西藥製劑廠產品外銷70餘國，出口值超過100億元，出口量前三名分別是美國、中國及日本，顯見國產藥品品質已獲國際認可。

請繼續往下閱讀...

▲抗生素「泰寧注射劑」下月起也僅提供給合約醫院。（圖／翻攝自食藥署）

而台灣107年間國內曾發生國外含鈣離子阻斷劑成分（nifedipine）持續性藥效錠短缺問題。潘香櫻說，當時也是有台灣藥廠即時生產學名藥，補足臨床上缺口，確保民眾用藥權益，也顯示學名藥具有相當療效，且台灣在102年成為PIC/S（西藥藥品優良製造規範）會員國，到107年正式成為國際法規協和組織ICH會員國，都代表台灣製藥達國際水準。

另外，健保署和食藥署也進一步針對降血壓、降血脂等藥物成分amlodipine、simvastatin、atorvastatin、rosuvastatin、doxazosin等，進行原廠藥與學名藥療效相等性分析，並未發現原廠藥和學名藥有顯著差異。

食藥署強調，在藥品上市後，藥廠必須針對每一批藥品做逐項檢驗，一定要合格才能放行，除了定期檢查之外，食藥署也會不定期做實地查廠、上市後變更查核、原廠藥邊境檢驗等檢查，監測藥品品質，如醫療人員發現疑似藥品品質不良或療效不等的情況時，也可立即通報「全國藥品療效不等通報系統」或「全國藥物不良品通報系統」。