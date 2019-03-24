妻罹癌「沒掉過一滴淚」留這遺願網全看哭...他含淚完成

▲一名實業家回憶往生癌妻，承諾癌妻投入志工行列。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

也許你的一生不曾成為他人的老師，但你願意把自己捐出去當「無語良師」嗎？一名實業家蔡效杰回憶起往生癌妻。蔡效杰的太太李欣靜意外得知腎臟癌末期，不僅沒掉過一滴眼淚，還持續投身志工行列，往生後更大方捐出身體給醫學生練習手術。妻子生前也不斷叮嚀要投身志工，如今孩子都大了，蔡效杰也實踐妻子的承諾，無私的愛讓人看了相當感動。

蔡效杰說，太太生前因腳傷不癒，意外得知腎臟癌末期，但樂善好施的她仍全心投入慈濟志工這個角色，即便自身已是一位癌末病患，還是想著如何為醫療做奉獻，最後還決定往生後捐出身體給醫生們練習手術，每次想起她，總是悲喜交雜，悲的是失去摯愛，但也因為她，自己才加入志工行列。

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談起口中的「無語良師」，蔡效杰說，其實這是慈濟對「大體老師」的尊稱。他進一步說道「太太就是我的無語良師，她教我的雖然不是專業的醫學精進課程，卻是期待我延續大愛，用健康的身體持續用心為人群付出。」

▲蔡效杰等孩子都大了，也實踐對妻子的承諾。（圖／慈濟基金會提供）

蔡效杰坦言，太太生前多次邀請他一起做志工，但他總是以忙於工作來回應，直到太太生病後，看到太太完全沒有掉過一滴淚，反而用佛法安慰家人，看了是心疼又感動。「而她唯一操心的就是她的志工工作，因此也不斷叮嚀我，希望我可以做慈濟志工，替她延續這份大愛。」如今孩子都大了，蔡效杰也實踐對妻子的承諾，開始培訓，日日聞佛法、薰法香。

從走出傷痛、到走入人群，到努力完成「無語良師」的遺願，蔡效杰笑說，因為接近清明節，也特地到慈濟大捨堂「老師」的面前說說話，彷彿像學生交作業，太太沒做完的志工角色，接下來就由自己承擔下去。

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