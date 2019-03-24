西門港式老店「金獅樓」爆蟑螂爬菜！稽查照片曝超髒廚房

▲西門町老字號港式飲茶「金獅樓」被民眾爆料衛生疑慮。（圖／台北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

位在西門町的老字號港式飲茶「金獅樓」被民眾爆料「有蟑螂在菜裡上穿梭」，讓人看了相當反胃。對此，台北市衛生局接獲通報後也立即前往稽查，確實在出菜口看到蟑螂，且廚房多處髒亂，總共查出菜檯髒污、電風扇、抽油煙機油漬厚重10項衛生缺失，已開立限期改善通知單。

金獅樓是台北還少數保有傳統「手推車港式點心」的餐廳，吸引不少饕客上門，但日前卻有民眾在用完餐後，看到餐廳出菜口放著一盤等著上桌的烤乳豬，仔細一看竟發現蟑螂在烤乳豬裡面穿梭，且工作人員也都沒有看到，讓他當場相當傻眼！

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台北市衛生局食藥科邱雯萍技正指出，14日已前往現場稽查，的確在出菜口看到蟑螂，且更發現「叉燒吊掛架油漬厚重、抽風扇灰塵過多且油漬厚重、抽油煙機油柱厚重、電風扇油漬厚重、廢棄物未區隔、食材放置地面、木棧板髒污、廚房角落地板髒、菜檯底下髒污、冰箱外觀不潔」多達10項衛生缺失。

邱雯萍表示，已經開立限期改善通知單，若複查仍不合格，可根據《食安法》第8條及同法第44條規定，處6萬到2億元罰鍰。

▲▼冰箱髒亂、食材油品隨意放置地上。



▲廚房發現多處髒汙。

▲▼抽油煙機和風扇油漬厚重。

▲垃圾等廢棄物沒有做好區隔。

