健保連年砍藥價！　抗生素藍波「泰寧」4/1起停供非合約院所

▲抗生素泰寧注射劑。（圖／翻攝自食藥署）

記者嚴云岑／台北報導

有著抗生素界藍波之稱的「泰寧注射劑（TIENAM）」驚傳退出台灣，美商默沙東藥廠今（20）日發出聲明，表示由於健保價格連年調降，導致成本不敷進口，將於4月1日起停止非合約院所供貨。根據健保署統計，去年同成份藥品市佔率約86%，總共給付2.5億元，用藥人數約1.7萬人。

泰寧注射劑在民國84年健保開辦時就加入給付，當時一劑價格為995元，此後連年調降，去年的支付價格為351元，今年4月起只剩下332元，雖然距離2元的「樓地板價」還有一段距離，但藥廠在公文中表示，基於成本考量，將於4月1日起停止供貨，但合約醫院仍會供應至合約期滿。

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三軍總醫院感染科主任林永崇表示，泰寧注射劑為抗生素老藥，可治療革蘭氏陰性菌、大腸桿菌、克雷白氏陰性桿菌，為比較後線的抗生素，常用於泌尿道感染、腹腔感染與肺炎等治療上。不過，近年來已有一些細菌，對泰寧產生抗藥性，「像鮑氏不動桿菌，抗藥性就高達7成」，目前已有更後線藥物可以取代。

▲默沙東藥廠發出公文說明4月起抗生素泰寧注射劑停止供貨。（圖／藥師公會提供）

儘管泰寧近年來已退居第二線抗生素，但若真的退出台灣，林永崇仍覺得有點可惜，「全球已經有5年未生產新的抗生素了，現在藥界都致力研發血液腫瘤藥物，對於感染科醫師而言，多一項武器當然更好。」

健保署醫審及藥材組連榮恆表示，與泰寧注射劑（Impienem/Cilastatin）同成份的學名藥證共有12張，其中5張去年有申報資料，但近年來申報金額也逐年下降。

面對外界對於健保砍藥價造成原廠藥出走的抨擊，連榮恆回應，「健保藥價不會無下限調整」，健保每年針對超出藥費支出目標值額度，再以及依據藥價市場調查結果，針對藥品交易價格進行藥價調整。今年1月共調整7470項藥品給付，平均調幅3.5%，一年可幫健保節省58.3億元。

默沙東藥廠晚間則澄清，泰寧注射劑並沒有要退出台灣市場，後續會持續供貨給合約醫療院所，主要是經濟效益以及貨源供應考量，針對非合約醫院於4月1日起停止供貨。