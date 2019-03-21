健康存摺開放「第三方APP串聯」　健保署長保證個資不外洩

▲健康存摺開放第三方介接SDK。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署103年開辦的健康存摺可供民眾查詢過去3年的就醫紀錄、手術、用藥及檢驗檢查等資料，截至2月底登錄人數計107萬人次、使用人數高達1080萬人，為了讓健康資料達到更有效的應用，健保署近日開發健康存摺軟體開發套件（SDK），將資料與各大醫院或健康監控資訊APP結合，並透過社群傳連，讓民眾更方便掌握家人健康。

手機下載APP後，可申請用Facebook或Google註冊，免去重新輸入資料的困擾，這就是社群平台對企業釋出的SDK，健保署開發的SDK也是利用相同道理，開放廠商介接資料。

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健保署今（21）日舉辦健康存摺參與智慧城市展展前記者會，邀請已申請與健康存摺系統介接SDK成功測試的三家廠商，進行實機展示。吉樂健康資訊科技公司透過WaCare App提供線上醫療諮詢服務、慧康生活科技股份有限公司透過智抗糖App提供糖尿病疾病管理服務、永悅健康股份有限公司透過H2U健康銀行提供企業照護員工健康服務。

▲健保署健康存摺。（圖／記者黃克翔攝）

健保署企劃組組長張玉璇表示，健康存摺資料並非直接提供業者民眾資料，而是讓民眾依自身意願，將健康存摺建置的個人資料與信任第三方合作，進行加值運用與互惠連結，協助管理自身健康。

健保署長李伯璋強調，即使透過SDK介接第三方的APP服務，民眾對自身健康資料仍保有高度自主權，包括資料提供前須經嚴謹的身份認證程序，並自訂提供的資料範圍與內容，傳輸過程安全性也會受到高度保障，不至於外洩。健保署也歡迎在台依法設立並符合資通安全管理法規的機關、公司或團體提出SDK服務申請，共同照顧全民健康。