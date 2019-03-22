男生「曖昧卻遲遲不告白」原因Top5！網心痛秒哭：連朋友都沒了



▲明明曖昧很久卻遲遲等不到男生的告白，讓妳等的好苦啊？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導



許多網友認為，「曖昧」是感情中最美好時光，但卻也有人認為曖昧讓人受盡委屈，是痛苦、煎熬又浪費時間的開始。網紅《那個女生Kiki》指出，Google搜尋關鍵字，發現許多人在交往前的曖昧期皆有共同的煩惱，於是她開啟IG限時動態調查，統整數百位男性想法，整理出跟女生曖昧「卻遲遲不肯提交往」真正原因Top5。網友看完秒淚崩：「連朋友都沒了」。

Kiki實際訪問數百名男網友真實想法，分析出他們和女生曖昧已久，卻遲遲不肯和人家交往的5大原因：

第5名：已經有女友

根本玩咖的表現！Kiki說，很多男生明明有女友卻貪圖一時新鮮感，想看看能否透過甜言蜜語撩妹變成砲友，填補空虛寂寞時刻，他們非常享受曖昧感覺，因為不需要負責，能想走就走。想要分辨出渣男，她說只要從每次見面測試對方「反應」就知道，急著「想幹嘛」就是有鬼，常常莫名失蹤，或是感覺到男生假日難約，吃飯又草草結束背後肯定有問題。

第4名：當備胎／騎驢找馬

有的男生的魚網裡有撈不完的魚，口袋裡有曖昧不完的女生名單。Kiki說，有人是對前任或過去想追求的人還抱有一絲希望，但不想承擔空窗期的孤單寂寞，於是好女生的出現，就讓男生激起「她可以暫時陪伴自己」的歹念，雖說短時間沒關係，但一旦男生的前任或是想把的妹又出現，他可能會再度消失。

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▲有的男生只是有好感，還不到喜歡，因此不想隨便給承諾。（圖／取自《那個女生Kiki》Youtube）

第3名：不夠喜歡

談戀愛就必須犧牲自由！Kiki說，比起交往有的男生更享受單身，萬事只需考慮自己，快樂自在感不會消失，因此認為維持在曖昧狀態就很好，不必再往前一步。以上這些代表對對方雖然有好感，但卻還未到喜歡的程度，「所以並沒有那麼害怕如果沒有跟對方交往的話，對方會因此消失不見」，有些天真女生認為只要痴痴的等，有天或許能讓男生喜歡上自己，但男網友卻坦言，這種機率很低。

第2名：不確定對方心意

Kiki從資料中發現，不少男生過去曾遇到「自己覺得在曖昧」，但女生不這麼覺得的情況，就怕是自己自作多情，無法承受表白後對方只把自己當「好朋友」的失敗感。或是覺得對方跟其他異性相處的也不錯，可能還有其他曖昧對象，而自己卻不是最特別的那個，因此才會透過不斷曖昧測試心意，沒有十足的把握是不會貿然說出「請和我交往」。

第1名：怕被拒絕

讓Kiki很意外的是，第1名竟占所有票數70%，身為女生的她也從未想過男生寧願曖昧不交往的最大原因竟是「怕被拒絕」。男生們畏懼被拒絕後連朋友都當不成，即使女生說可以，見面仍怕尷尬；女生也擔心已經拒絕卻又像過去的相處模式，男生會誤會自己還有機會，因此她們選擇收斂或疏遠。因此在告白失敗後兩人難再回到當初的親密，因此選擇繼續曖昧，也不想冒失去喜歡的人的風險。

Kiki建議，女生若遇到自己喜歡，且曖昧很久但卻不告白的男生，可多做點球讓他有勇氣向自己告白。而此次的調查也讓她頗有感觸，因為很多男生沒說出口，並非真的不喜歡，而是心中存有許多顧慮與考量，尤其很多男生都害怕是自己誤會，不開口還好，一開口遭拒「就是直接歸零」，讓女生離自己越來越遠。

網友們看完直呼句句中肯：「第一名非常讚同！因為真的連朋友都沒了」、「第一名超準....寧願當最親近的朋友，也不要變成最熟悉的陌生人...」、「這個第一名也太666了，說出了多少人的心聲呀」、「告白風險太高，失敗可能連朋友都不是了」、「誤會、自作多情、怕被拒絕，真的是最大3傷」、「第一點跟第二點真的中了！！！」但也有網友曝：「覺得大多數人不敢告白的原因是覺得自己醜」。