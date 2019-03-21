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免吃保肝丸！5大食物「淨化肝臟」效果超強　生吃它還能防癌

點評:吃起來～
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▲大蒜,蒜頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲吃大蒜能夠淨化肝臟，生吃它還能防癌。（示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

肝臟是人體最大的器官，也是唯一沒有痛覺神經的器官，因此無論被操得再怎麼累，也從不呻吟叫苦。根據國外網站《steptohealth》報導，肝臟可將營養轉化為能量和肌肉，儲存營養素，並調節脂肪儲備；而它也負責過濾血液、皮膚和呼吸道等進入人體的有害物質。

然而，生活中卻有許多危險因素正一步步毀滅肝臟，如高酒精、環境汙染、過多的精製碳水化合物或是藥物等等。該網站也分享5種有助「淨化肝臟」的食物，網友千萬別錯過，但切記要適量食用。

1.大蒜
大蒜能夠激活肝酶，以消除毒素。此外，豐富的大蒜素和「硒」，這兩種營養素也被證實能夠保護肝臟。對於肝臟而言，大蒜是最棒的食物之一，攝取大蒜還有助於控制膽固醇，改善血液循環，提高身體防禦能力，最好食用方式是「生吃」，一旦烹煮可能會失去90%的效果。

日本營養師立原瑞穂指出，大蒜中含有二烯丙基二硫，能抑制癌細胞增殖。且經過國內外研究證實，大蒜對於胃癌、 大腸癌等癌症都有預防效果。

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2.柑橘類水果
柑橘類水果如橘子、柳丁、葡萄柚等富含維生素C，是很棒的天然抗氧化劑，適量食用有助淨化肝臟，預防多種疾病。其中有種被稱為「柚皮素」的類黃酮，還有助刺激肝臟燃燒脂肪，對減肥有用。

▲▼切菜、蔬菜、廚房。（圖／記者陳俊宏攝）
▲各式綠葉蔬菜能夠消除毒素、調節脂肪。（示意圖／記者陳俊宏攝）

3.綠葉蔬菜
綠色蔬菜如高麗菜、菠菜等，可以中和聚積於肝臟內的重金屬，有助消除毒素並調節脂肪，使肝臟正常運作。

4.綠茶
綠茶含有大量兒茶素，是種天然抗氧化劑，有助於減少肝臟中的脂肪堆積，且已被證實能夠預防肝臟疾病。研究也發現，綠茶能消除酒精等有毒物質所帶來的負面影響，防止肝臟發炎。

5.橄欖油
橄欖油為地中海飲食中的重要成分，它含有「橄欖多酚 」具有很強抗氧化作用，2015年也被證實能夠保護肝臟組織免受氧化應激的傷害。此外，橄欖油還能降低罹患心臟病的風險，預防癌症。

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關鍵字： 飲食健康 肝臟 癌症 食物 steptohealth
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