「冷凍蔬菜」營養價值更高　專家授2大製作方式...川燙也行！

文／編輯部

隨著現代人的生活步調加速，慢慢地我們開始得從「營養健康」與「方便快速」之間做選擇。即使偶爾忙裡偷閒能夠到市場採買，等到真的想起來要下廚，這些原本新鮮的蔬果可能早就都發黃軟爛。為了因應烹飪的方便性與蔬果保存問題的「冷凍蔬菜」就這樣問世了！但可能有人認為，經過處理後的冷凍蔬菜感覺好像比較不營養！但這是真的嗎？

冷凍蔬菜營養價值可能更高

一般市售冷凍蔬菜，在蔬果採收進廠後便會經過選別、清洗等加工處理，而其中最為關鍵的加工技術便是「殺菁」。

蔬果本身存在天然的酵素，例如：多酚氧化酶（使蔬果氧化褐變）、果膠酶（使蔬果組織軟化）等，這些酵素在蔬果冷凍或冷藏的過程中仍然會持續作用，進而導致蔬果中營養流失與色澤質地的改變。而「殺菁」的原理便是透過加熱的方式破壞酵素的活性，以達到保存的效果。在殺菁完成後配合「急速冷凍」，更能使得蔬果中營養成分能被有效保留下來。

然而，相較部分市售蔬果可能因為儲運時間較長或賣相等因素考量，會在蔬果未完全成熟前就提前採收，雖然蔬果在採摘後仍會繼續熟成，但還是很難達到在枝幹上完整成熟的營養價值。更不用説從市場採買回家冷藏到軟腐的不新鮮蔬果，與急速冷凍的成熟蔬果相比，其營養價值可能還不如冷凍的更好。

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二段式「殺菁」技術 讓口感更升級！

殺菁與急速冷凍技術的結合解決了營養流失的問題，但在傳統的殺菁技術中常以「一段式」的熱處理方式來避免蔬果營養流失，卻也同時容易使得蔬果組織軟化，影響口感。為了解決同時要保留營養又不犧牲口感的問題，因此後來又衍生了「二段式殺菁」的技術，顧名思義就是「分段式的殺菁」。

先以中溫（50～70℃）預煮，使蔬果中的「果膠酯酶（果膠酶的一種）」活化並分解蔬果的果膠分子，使被分解的果膠分子與鈣離子重新結合形成穩定的組織結構，讓蔬果的質地先變得脆硬，再利用高溫（90℃以上）溫度進行烹煮，破壞蔬果中酵素，使蔬果的營養成分可以不被破壞而有效保留下來，搭配均勻的急速冷凍後，讓冷凍蔬菜在保有營養的同時，口感也更為升級！

不是所有蔬菜都適合冷凍處理

但目前市售的冷凍蔬菜種類並不多，最常見的就是常用在濃湯或炒飯的三色蔬菜（豌豆、玉米、紅蘿蔔），無法迎合所有消費者口味喜好，主要原因是因為並非所有的蔬菜都適合用來做冷凍蔬菜。一般以口感質地較為堅硬、不易水分流失，且需要長時間烹煮才能熟透的蔬菜為主要加工對象。故可以知道若想透過殺菁的方式來保存蔬菜，選擇適合的蔬菜也是重要的關鍵！

在家也能輕鬆做冷凍蔬菜

隨著加工技術的進展，讓這些冷凍蔬菜能在保有食材口感質地的同時，也將應有的營養價值有效的保留下來。但在家中又要如何簡單的加工保存這些蔬菜呢？

其實一般透過「滾水川燙」或「簡單清炒」的方式便可以輕鬆達到「殺菁」的基本效果，但要注意的是在密封冷凍前要盡可能瀝乾水份，因為殘留過多的水份在冷凍時候會產生冰晶，而冰晶就會破壞蔬菜的組織，進而導致這些蔬菜在退冰烹飪的時候口感不良或是變得軟爛。

不過即使學會了簡易的殺菁技術來保存蔬菜，還是要提醒各位這並不會讓蔬菜的賞味期限變成「永遠」，都將蔬菜冷凍處理也不會讓你冰箱裡的蔬菜消失，儘早趁新鮮吃掉它才會！

你應該要知道的食事

冷凍蔬菜透過殺菁及急速冷凍技術，可以使營養成分有效被保留下來，其營養價值可能不遜於不新鮮或是市售冷藏的蔬菜。