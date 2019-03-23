吃素會營養不良？體質寒、孕婦要小心...雞蛋至少要吃啦

▲吃素的同時要留意各營養的均衡。（圖／取自pixabay免費圖庫）



文／陳俊旭



長期吃素的人，建議要定期抽血檢查體內的鐵質與維生素B12含量，這二種都是肉類含量較多、蔬菜含量較少的營養素。鐵質缺乏容易貧血，維生素B12不足會造成惡性貧血與動脈硬化。另外，由於植物性蛋白質不像肉類或蛋的動物性蛋白質那麼完整，建議豆類與榖類應搭配一起食用。

從中醫的角度來看，大部分的蔬果性味偏於寒涼，肉類則偏溫，所以虛寒體質的人如果吃素，要注意每一餐的食物屬性，多攝取一些性屬溫熱的蔬果、堅果、辛香料，並且要多運動以提高基礎代謝率，才不會越吃體質越寒。





▲ 堅果含有豐富的蛋白質。（圖／取自Pixabay免費圖庫）



至於孕婦與嬰幼兒是否適合吃素，我認為，孕婦與嬰幼兒要特別注意營養的問題，因為懷孕期及哺乳期，母親與嬰兒對養分的需求比較特殊，需求量也比較高，如果吃全素，臨床上發現，比較可能有熱量、蛋白質、鈣、鐵、鋅、維生素B12、維生素D攝取不足的情形。我建議不妨補充吃些雞蛋和鴨蛋，可能會好一些。

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▲孕婦要特別注營養的吸收部分，才不會導致新生兒出生後機能不周全。（圖／取自pixabay免費圖庫）



總之，台灣的素食者如果要吃得健康，必須注意以下問題。第一，農藥與化肥殘留；第二，素肉的製作是否有許多人工添加物；第三，素食餐廳或家庭烹飪的用油問題；第四，優質蛋白質與好油是否足夠；第五，維生素B12與鐵質是否缺乏；第六，體質與食物的寒熱屬性是否平衡。



本文取自《吃錯了，當然會生病！》／陳俊旭 台灣全民健康促進協會理事長／新自然主義出版