明明沒喝酒！專家：人體7小警訊「會有宿醉感」　小心肝腎爛了



▲起床後覺得昏昏沉沉、噁心又想吐嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導

下班後和同事吃熱炒配啤酒，或是假日夜晚和朋友夜店狂嗨一整晚，酒精狂灌享受當下快感，隔天醒來的狀態和模樣卻讓人後悔不已，噁心想吐、頭昏腦脹彷彿自我虐待嗎？但有時明明沒喝酒，早上醒來卻有種前一晚喝醉的「宿醉感」，睜開眼的瞬間就覺得昏昏沉沉，連起床都難更別說要面對充滿挑戰的一天了。要小心，國外網站《bustle》統整出這可能是身體發出的7個警訊。

1.脫水

前一晚吃的太鹹、重口味，或是咖啡喝的太多水又喝太少，導致隔天起床出現宿醉的不適感，可能是你的身體脫水了！讓你一醒來就得承受頭昏腦脹。

2.肝腎問題

醫學博士Ehsan Ali指出，「肝臟或腎臟功能只要出現異常，都可能改變身體和精神心理上的狀態」。因此當身體長期出現宿醉感，且還伴隨其他不適症狀發生，請一併告知醫師。

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3.電解質不平衡

當身體電解質不平衡，身體可能出現如宿醉的症狀。電解質對於神經傳導和肌肉運動等具有重要作用，一旦失衡，水分含量與酸鹼度也會跟著失去平衡，間接影響精神和身體狀態，特別是當鈉和鉀的水平改變，會影響體內功能運作，造成人體不適。

4.身體某處正在發炎

當身體感染發炎，就會出現宿醉的昏沉感。Ehsan Ali表示，「如果人體一直有未經治療的潛在感染，就有可能出現該種狀況，當感染發炎越來越嚴重，非酒精引起的宿醉感也會特別嚴重，趕快看醫生吧。」



▲服用某些安定睡眠的藥物，也可能使人第二天醒來無力。（示意圖／pixabay）

5.睡眠藥物

明明前一晚沒外出喝酒，醒來卻出現莫名宿醉症狀，請注意你前一晚是否服用了睡眠藥物。醫學博士Alex Dimitriu指出，某些睡眠藥物可能導致第二天醒來無力、或是頭痛，若醫師開立這種睡眠藥物，服用前務必先閱讀副作用。

6.咖啡因戒斷

如果你是沒喝咖啡就會受不了的咖啡上癮者，很可能在減少飲用量後出現「咖啡因戒斷症」。健康與保健專家Caleb Backe說，咖啡因會隨著血液流動，因此突然戒斷會使血液循環突然改變，導致類似宿醉的症狀。因此提醒，平時應適量飲用咖啡，並要喝足量的白開水。

7.懷孕

懷孕可能導致身體出現多種變化，例如你懷孕了！內科醫學博士Greg Burrell說，懷孕時的母體會偏向寶寶，意味著營養都會先送到胎兒那邊，此時母體因缺乏營養而感到疲倦、脫水或宿醉感。