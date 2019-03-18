4歲女童誤吞鈕扣型電池　醫師：如腐蝕穿孔恐致命！

▲奇美醫學中心急診醫學部急診兒科主任謝如浩指出，據統計超過一半以上的誤食中毒事件發生在小於6歲的孩童，最常發生意外中毒的地方並不是在外面，而是在家中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

4歲陳小妹妹到奇美醫學中心急診，家長自述在家中吃完晚餐後，正在玩耍時，發現櫥櫃夾縫中有十塊錢硬幣，一時好玩把硬幣放進嘴巴，結果一不小心把硬幣吞到肚子裡去了，經腹部X光檢查發現吞進肚子裡的並不是硬幣，而是危險性較高的鈕扣型電池，緊急聯絡小兒腸胃科醫師，利用消化道內視鏡，將電池取出。

奇美醫學中心急診醫學部急診兒科主任謝如浩指出，據統計超過一半以上的誤食中毒事件發生在小於6歲的孩童。尤其口腔期階段的小寶寶會藉由刺激嘴巴、口腔和舌頭來得到本能的滿足。另外，統計發現最常發生意外中毒的地方並不是在外面，而是在家中。

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任何東西都有可能造成兒童的誤食，包括藥物（例如：降血壓藥物、降血糖藥物、維他命藥片、兒童藥水）、細小物品（例如：玩具零件、鈕扣、電池、紅豆、綠豆、花生、迴紋針、硬幣）、清潔劑、殺蟲劑，甚至有毒植物與端午節包粽子的強鹼水等。

幼童誤食依據異物的特性及位置分類為：異物在呼吸道吞食，可經由消化道吸收的物質，及吞食消化道不可吸收的物質材料。幼童的好奇心旺盛，活動量大，經常會隨意抓取手邊的小型物品，例如小玩具、彈珠、花生米、果核等含在口中，嬉戲或哭鬧時很容易嗆入氣管。體積略大者會阻塞氣管，導致立即窒息，小型異物會更深入肺部導致肺炎、肺氣腫或肺塌陷。

▲如果發現孩子突然間劇烈咳嗽、喘鳴、呼吸困難或無法講話，手在頸部亂抓，臉部脹紅，嘴唇發黑，可以利用拍背壓胸或哈姆立克法嘗試將異物藉由肺部氣流噴出。

如果發現孩子突然間劇烈咳嗽、喘鳴、呼吸困難或無法講話，手在頸部亂抓，臉部脹紅，嘴唇發黑，可以利用拍背壓胸或哈姆立克法嘗試將異物藉由肺部氣流噴出。如果可以發出聲音但呼吸有咻咻聲，異物應該未完全阻塞或位於下呼吸道，應儘速就醫取出。

根據台北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心2007年最新統計，分析20年期間（西元1986至西元2006）超過2萬名6歲以下兒童中毒案例，以藥物36％、物質材料20％、環境用藥11％、美容化妝用品及個人清潔用品8％、家庭清潔用品8％等中毒佔較高比率。每年農曆春節前後，是發生幼童誤食藥品事故的高峰期！有可能是過年大掃除時，將原本收藏好的藥品、清潔劑、環境用藥或農藥拿出來整理，而不慎遭兒童誤食。

吞食消化道不可吸收的物質材料，如硬幣、果核、水晶寶寶、乾燥劑容易造成呼吸道或消化道阻塞。魚刺、雞骨碎片、髮夾、別針、玩具或其他物品碎片會形成穿刺性傷害。電池（鈕扣電池）會產生消化道黏膜傷害：吞入鈕扣電池後，消化道濕潤的粘膜與電池電極接觸，會產生電流放電，對體液產生電解作用，靠近電池負極附近的pH值會呈現鹼性變化，導致急性粘膜損傷，甚至穿孔，危及生命。此外，不小心喝下過燙的飲品，例如用微波爐溫奶，容易造成消化道黏膜燙傷。誤食磁性物質，如磁鐵、磁力球有機會產生腸胃穿孔。

▲兒童在家中誤吞的物品可說琳瑯滿目。

兒童誤食異物要記得提供醫護人員以下訊息：可能誤食了什麼東西？不論誤食的東西是什麼，儘量將殘餘的部分或可能誤食的藥物包裝提供醫護人員參考。玩具殘餘部分可以幫助醫師判斷異物是否可以在X光片中被顯影，藥物包裝與說明書，可以提供正確藥名甚至中毒處理方法。還有大概誤食的量？從誤食到就醫大約經過的時間？發現誤食當時孩子的情況如何？有無異物呼吸道梗塞的情況：突然間劇烈咳嗽、呼吸困難、喘鳴。