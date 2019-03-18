理科太太影片是衛教？　衛生局提「2大原因」打臉！

▲理科太太因違法代言醫材，遭罰20萬。（圖／翻攝理科太太粉絲團影片）

記者趙于婷／台北報導

理科太太違法代言醫材遭罰20萬元，但仍有人不解為何觸法，甚至認為只是衛教影片。對此，台北市衛生局指出，第一關鍵是影片內容已涉及特定產品、醫療效能宣稱及廠商名稱，已構成廣告要件，雙方也有簽訂廣告合約，第二則是該產品屬於第三等級醫材，一定要由醫師診斷說明，而不是讓民眾購買自行使用。

食藥科科長王明理指出，慧智基因認為該產品做的是衛教，理科太太方面則是不知道必須要做廣告申請，但經過調查發現雙方是有簽訂「廣告合約」，雙方也一起做影片內容發想、規劃，且理科太太的影片中有明確提到產品名稱、特定廠商名稱、慧智基因連結等資訊，有明顯招攬等廣告行為，屬於代言行為，並不是衛教。

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經過衛生局調查，案內產品是慧智子宮頸癌篩檢自採組，Youtube網路影片是由理科太太與慧智基因股份有限公司合作，並由理科太太進行網路公開宣傳推廣，而該產品為羅氏人類乳突病毒核酸檢驗套組，具醫療器材許可證字號（衛署醫器輸字第022725號），為台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司所有，屬於第三級醫材。

▲台北市衛生局食品藥物管理科科長王明理。（圖／記者湯興漢攝）

王明理進一步說明，該產品本身並沒有問題，子宮頸癌篩檢也是正確行為，此次事件問題是出在未做廣告申請和產品本身屬於第三級醫療器材，有牽涉到做抹片和檢查報告，這些都必須由專業醫師親自診斷說明，而不是隨便讓民眾購買使用，如果真的要用那組產品，正確來說，民眾要到醫療院所掛號，經醫師診斷後，帶回家使用後交回醫院，再由醫師親自說明檢驗報告。

王明理接著強調，根據規定，第三級醫材是不允許做廣告的，所以就算要申請廣告也不會過，該產品還是需要回到醫療院所，由醫師諮詢診斷。她也提醒，產品廠商及薦證代言人除慎選安全產品外，非藥商不得為藥物廣告，此次事件應該已成為警惕，要進行代言推薦前一定要確定合法。

這次理科太太和慧智基因各被裁罰20萬元，談到金額是否高於雙方合約金額，王明理則保留表示，無法透露合約金額實際數字，但雙方罰款加起來是比合約金額高的。