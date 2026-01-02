南瓜皮鈣含量是果肉4倍　專家教最強吃法：瓤不夠濕＝不新鮮

▲南瓜的皮、瓤、子都能吃，而且營養價值高，丟掉很可惜。（圖／翻攝自pixabay）

記者邱俊吉／綜合報導

台灣秋、冬盛產南瓜，在12月至2月之間風味最佳，許多民眾料理南瓜會削皮、挖瓤（發音ㄖㄤˊ）、棄子，卻不知這樣會將營養的精華都丟棄。專家說，南瓜皮、瓤、子不但能吃，還是整顆南瓜營養密度較高的部位，若只留下橘紅色果肉，將錯過不少對免疫、視力及抗氧化都重要的營養成分。

食品專家楊世煒（韋恩）在臉書分享，南瓜偏好冷涼氣候，南瓜富含β胡蘿蔔素、維生素C與維生素E，抗氧化效果佳，其中β胡蘿蔔素可在體內轉換為維生素A，有助維持皮膚與黏膜健康，也支援免疫系統功能，加上含有葉黃素，對長時間使用3C產品的族群格外有益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊世煒寫道，從營養角度來看，南瓜幾乎是沒得浪費的蔬菜，關鍵不只在果肉，而是在皮、瓤與子這3部位：

●南瓜瓤。位於南瓜中心，呈絲狀，常被視為廢棄物，卻是營養最密集的區域，β胡蘿蔔素含量約為果肉的2倍，膳食纖維更高達5倍，有助腸道健康與抗氧化，同時含維生素K，對骨骼及凝血功能相當重要。

楊世煒指出，其實瓤本身帶有自然甜味，若和果肉一同烹煮，湯頭很濃郁，打成濃湯的口感更滑順，不吃可惜。

●南瓜皮。口感較硬，卻有不少類胡蘿蔔素與礦物質，類胡蘿蔔素佔整顆南瓜10%至40%，含有的果膠還可延緩澱粉消化，有利於穩定餐後血糖，對於想控糖或控制體重者相當友善，且富含鈣、鎂及鉀，鈣的含量更是果肉4倍，含色胺酸，亦有助放鬆情緒與改善睡眠品質。

●南瓜子。富含植物性蛋白與脂肪酸，清洗、曬乾後，可乾煎或油炸成為天然零食，直接食用也很有營養價值。

此外，楊世煒建議，買切片南瓜時，要觀察瓤是否濕潤，太乾燥代表不新鮮；若一次吃不完，建議先處理瓤，擦乾後再冷藏，或直接蒸熟壓泥冷凍，隨時都能取用。

楊世煒認為，南瓜皮、瓤中的營養多屬脂溶性，料理時可搭配少量優質油脂，可提升吸收率；若擔心口感，可選擇燉煮或打泥處理，不只能減少廚餘，更可把整顆南瓜的營養完整吃進身體裡。