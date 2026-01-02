他20多歲「難治型癲癇」纏身10餘年　台大全台首例新型手術終緩解

▲新型DBS系統具備更精細的刺激位點設計與同步深腦訊號監測功能，可在複雜個案中協助醫療團隊更精準地調控神經活動，為臨床帶來新的治療選項與可能性。（圖／台大醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

一名20多歲男性罹患「藥物難治型癲癇」，10多歲發病以來幾乎每個月都會發作5~10次，包含抽搐、意識改變，大大小小的發作嚴重影響生活，因為罕見三重病因，他接受藥物、手術治療全數無效。台大醫院引進最新型深腦刺激系統（deep brain stimulation, DBS），該名男性成為全台首例接受治療個案，術後半年觀察整體發作情況終於有所趨緩。

台大醫院今日發表，成功為一名藥物難治型癲癇（drug-resistant epilepsy, DRE）患者完成國內首例最新型深腦刺激系統（deep brain stimulation, DBS）植入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大醫院神經部癲癇中心醫師饒敦受訪表示，個案是一名20多歲年輕男性，從10多歲開始癲癇發作，多年來在多家醫院接受過藥物治療、免疫治療，甚至做過手術，但情況仍不理想。

團隊在初接手個案後，診斷出罕見的基因-結構-免疫三重病因（triple etiology），這是病情棘手的關鍵。饒敦解釋，基因上的變化加上免疫發炎，還有發作位置與其他人不同，甚至橫跨不同腦區，若執行切除很擔心造成太大影響，醫療團隊決定透過最新型深腦刺激系統植入手術讓病患獲得更佳控制。

饒敦指出，癲癇個案約有7成可透過吃藥獲得控制，但也有部分個案情況較為困難，此時如果有明確病灶，或許可以手術切除，若是無法切除，後面手段則會走向「神經調節」的方式。

▲台灣首例「藥物難治型癲癇」最新型深腦刺激系統植入。

饒敦指出，國內健保自2020年底就開始給付顱外的迷走神經刺激（vagus nerve stimulation）等神經調節術，主要是顱外刺激；此次導入的新型深腦刺激系統，是透過侵入性手術放置於深腦，且可以兩側刺激、調節不同腦區，加上同步深腦訊號監測功能，可在複雜個案中協助醫療團隊更精準地調控神經活動。

研究觀察顯示，接受治療患者7年下來大概有7成可以達到不錯緩解效果，饒敦強調，這項治療不是做了馬上就好，是需要時間，最重要的是「降低發作」避免過去持續發作造成的腦部傷害、神經損傷，病況就有機會進步。該名個案去年4月底完成手術，9月二度調整刺激區位減少副作用，接著12月回診時恢復良好，發作強度與頻率開始呈現緩解趨勢。

這項技術自費需花費上百萬元，饒敦說，健保今年開始納入給付範圍，患者經過審核通過，健保就會部分給付，減輕病人經濟負擔。