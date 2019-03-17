很久沒吵架？男友做「7件甜蜜事」＝偷吃中　對妳好只因太內疚



▲發現男友最近對妳異常的好？要小心他正在偷吃。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

國際中心／綜合報導



男女在交往時，撇除和平分手，最不能接受的莫過於另一半辜負自己、偷吃小三！這件事有如滔天大罪，總是讓人又氣又心碎，但實際發生往往無聲無息，常常等到罪證確鑿時，兩人的關係已到無法挽回的地步。別以為男友開始對妳易怒、沒耐性是他即將離妳遠去的前兆，國外網站《Bustle》分析關係中的7個正面變化，很可能是對方偷吃的徵兆。

1.比平常更浪漫

已像老夫老妻相處的兩人，雖不像熱戀時的熱情如火，卻仍維持著平凡的小幸福，當另一半突然瘋狂用浪漫攻勢為妳製造驚喜，獻殷勤次數變多，開始買昂貴禮物、把大把花束送到公司給妳，要小心有詐。



臨床心理學家Helen Odessky博士警告，表面上看起來很幸福，但可能是他已鑄下大錯，藉由對妳好一點以彌補自己對妳的虧欠與內疚，轉移妳注意力的同時，也刻意營造「我們很好」的印象，弭平妳的疑心。

2.他突然努力提升自己

平常連出門都懶的他，開始每天上健身房改變體態；頭髮懶得整理超邋遢的他，竟然開始找設計師又燙又染的學起打扮自己，開始關注自己的穿著與造型。這些大規模的改變，小心都是做給生命中另一個人看的，想要給小三留下深刻印象，才突然認真做起這些事。

3.突然超勤勞打掃家裡

如果妳的男友平常回到家東西總是東丟西落，邋遢得要命，穿過的鞋襪隨便甩，髒衣服堆積如山，要他幫忙打掃簡直要他命，但有一天卻突然開始勤奮打掃家裡，要小心了！有可能他正透過打掃抹去不讓妳抓包的蛛絲馬跡，但其實外頭的妹子可能已經躺過你們的床，只是妳不知道罷了。

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▲近期男友關心妳的次數變得很頻繁嗎？（示意圖／翻攝PAKUTASO）

4.電話、訊息關心妳的次數變多

情侶只要感情一穩定，就不會特別掌握對方行蹤，有時消失一整天不報備行程也不覺得奇怪。但若有天男友突然傳訊息、打電話想知道妳在哪裡、什麼時候回家、週末有加班嗎？看似甜蜜的關心，可能只是對妳的行蹤旁敲側擊，知道妳的行程才好安排自己與小三的約會。

5.以前跑腿不可能，現在卻自告奮勇

平常要男友下樓倒垃圾、買宵夜得求老半天，現在只要一個眼神他就會自告奮勇，且毫無怨言，跑腿讓他離開與妳共處的空間，就能利用這些零碎的空檔到外面打電話、傳訊息給小三，又不被抓包。

6.突然很久沒吵架

小倆口偶爾鬥鬥嘴、吵架很正常，但如果妳發現最近兩人的關係「突然轉好」，表面上看似是好事，但也可能是另一半偷吃的徵兆。男友因發展地下情而感到春風滿面，另一方面卻因為背叛妳而感到內就，或許心裡早已放棄這段戀情，認為吵架也白費力氣，就放任時間消磨這一切。

7.突然很在乎妳的感受

對不起妳的人常常感到焦慮不安，為了安撫自己對妳的虧欠，會開始把注意力轉嫁妳身上，透過虛假的安慰和熱情彌補這種罪惡感，因此會比平常更在意妳的心情。