擊退慢性病3招做起！汪國麟醫師曝「8字關鍵」找回真正健康



▲擊退慢性病，汪國麟醫師合併了功能醫學、營養醫學與藥物治療等三合一的解決方案。

記者李佳蓉／綜合報導



台灣學生課業壓力大、上班族工作忙碌，為了跟上快速的社會步調，外食比例逐漸增加，在飲食極度不均的情況下，吃出一身病。然而「預防勝於治療」的觀念民眾都知道，但對於如何預防卻一知半解，待身體發出訊號才就醫，卻已錯失寶貴治療時機。長年深根預防醫學領域的汪國麟醫師，對於國人健康管理提出「8字概念」，認為應找出病症盲點，減少藥物使用，才能尋回真正健康。

現代人生活背負龐大壓力，再加上外食三餐不均衡，很容易吃出身體疾病。根據國健署民國84～105年癌症登記報告顯示，大腸直腸癌已連續11年奪國人好發癌症第1名，其中超過40%屬晚期患者，且台灣人每天平均有16人因腸癌死亡。想要擁有健康人生，「預防勝於治療」的觀念不可少，但你對其中的內涵卻一知半解嗎？大部分民眾都等到身體發出警訊才急就醫，但卻已錯失寶貴治療時機。

東華醫院醫療副院長、曾任台北市台安醫院整合治療特診主治醫師的汪國麟醫師，長年深根在預防醫學領域，將營養醫學、功能醫學、壓力與疼痛管理整合到慢性病的治療中，對於國人的健康管理提出了「從腸計議、營養為先」的概念。他同時針對慢性病，合併了功能醫學、營養醫學與藥物治療等三合一的解決方案，認為這才能真正找出病症盲點，減少藥物使用，找回真正健康。



▲汪國麟醫師對於國人的健康管理提出了「從腸計議、營養為先」的概念。

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汪國麟認為，以藥物為核心的主流醫療，並未能帶來真正健康，甚至會引發新的病症，「尋找疾病的源頭、只圖壓抑症狀，是現代醫療的盲點」，因此他從根本病因上出發，找尋精準的治療對策，以營養為主、藥物為輔，協助患者找回健康。其中他擅長使用「營養醫學」副助各種慢性疾病治療，像是糖尿肥胖症、代謝症候群、過敏、骨質疏鬆症、腸道排毒、調節免疫力，皆可藉由微營養素的補充來達到預防與治療的目的。

因此，汪國麟整合了營養醫學、功能醫學、壓力舒緩、疼痛管理與飲食調整的全人醫療，再適度的輔以藥物， 讓治療與預防並進， 為病患做完善的整體性評估與治療。預計在3/23即將於台中市開幕的汪國麟診所，除了為民眾打造心的健康概念，也共同為民眾的健康把關。