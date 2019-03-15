「叢集性頭痛」像是被槌子敲打眼眶　他痛到落下男兒淚

▲叢集性頭痛是大腦下視丘受到刺激，使三叉神經感到疼痛，連動眼睛周邊動脈血管擴張所導致。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導



南投一名約30歲的林姓男子近一個月來每天都會頭痛，起初是眼眶周圍會感到腫脹及壓迫感，讓平時看悲劇都哭不出來的林男眼睛紅腫不斷流淚，有時甚至痛到嘔吐，就醫檢查後發現為叢集性頭痛，經藥物治療後明顯緩解，醫師表示，若出現疑似叢集性頭痛的患者，可至神經科就醫，醫師會針對患者狀況給予適當的治療方式。

南投醫院神經內科張嘉為主任解釋，頭痛的成因複雜，而叢集性頭痛（cluster headache）是大腦下視丘受到刺激，使三叉神經感到疼痛，連動眼睛周邊動脈血管擴張所導致，這頭痛好發於男性，尤其是吸菸者，而疼痛的強度相當高，多集中在一側的眼眶周圍，經常伴有同側的眼結膜腫脹、充血、落淚，大部分的患者會在每天的同一時間發生，痛苦不堪。

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▲若出現疑似叢集性頭痛的患者，可至神經科就醫。（圖／達志示意圖）

叢集性頭痛不常見，但頭痛的程度相當劇烈，就病人的描述，症狀發作時就像是被槌子敲打眼眶周圍的感覺，相當折磨。頭痛的感覺人人都有經歷過，張嘉為主任說到，頭痛除了藥物的使用，適當紓發壓力、調整飲食習慣、規律的運動及睡眠等皆對減緩頭痛有幫助，但是當疼痛程度改變時，則需排除頭痛症狀的背後是否更嚴重的疾病，例如出血或是腫瘤等，建議就醫由專業的醫師診療。