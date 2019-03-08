妳也會稍微抬起頭就頭痛？5個讓偏頭痛感覺更好的做法

草根影響力新視野 喬依絲編譯

女性偏頭痛問題是男性的3倍，尤其是在30多歲和40多歲的育兒時期最為普遍。事實上，在30多歲的女性中，超過四分之一患有偏頭痛。對於許多患有偏頭痛的媽媽們來說，最重要的問題是“每次只要稍微抬起頭就會頭痛，這樣要怎麼照顧孩子? 有時頭痛到甚至無法享受家庭活動。



美國MedStar喬治城大學醫院頭痛中心主任Jessica Ailani醫學博士表示，「教育自己並盡一切可能讓自己感覺更好」是面對偏頭痛最好的方式。雖然偏頭痛無法治癒，但只要做一些改變將有助於每位患者成為最好的媽媽。





找出引發偏頭痛的觸發點

不論是重口味乳酪、紅葡萄酒、天氣變化或是某種氣味，任何事務都可能引發偏頭痛。更重要的是，“偏頭痛的大腦”極為敏感，不規律的睡眠作息、飲食習慣以及壓力過大等都是不好的影響。找出引發偏頭痛的觸發點，以便可以盡量避開，也可以用日記或追踪應用程式，如“Migraine Buddy”(iOS和Android免費)。

調整生活方式

史丹佛大學最近的一項研究發現，保持良好的睡眠、運動，飲食和適當飲水等生活習慣，這些可以使偏頭痛發作頻率減少約50%。而在瑞典的一項研究中，每週三次、每次40分鐘的運動被證明與減少偏頭痛頻率的處方藥一樣有效。此外，練習放鬆技巧(例如深呼吸)也會有類似的改善。

找到合適的藥物

每個人適合改善偏頭痛的藥物皆不同，哈佛醫學院神經病學教授Elizabeth Loder表示 :「必須持續性嘗試使用它們，看看哪種藥物有效。」如果每周有兩天以上的偏頭痛情形，那麼服用預防性藥物(如癲癇藥物topiramate)可能會有所幫助，但請注意，這些藥物可能會出現副作用，包括肌肉無力、頭暈和噁心。

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做好準備

隨時隨處準備好一個「偏頭痛藥盒」，其中包含所有的基本工具 : 藥物、水瓶、冰袋，對付噁心感的薑糖和薄荷油。還有，雖然不好意思尋求他人的幫忙，但這通常是最好的選擇，特別是如果藥物使你太困倦而無法開車時。。

向孩子解釋自己的偏頭痛情況

當你向孩子討論到個人偏頭痛情況時，盡量不要提及自己的恐懼。請選擇一個你感覺舒服不會頭痛的時候，再慢慢告訴孩子 : 「當我偏頭痛發作時，我的頭會疼，我的胃可能會感到噁心。但是有很多事情可以讓我感覺更好，比如吃藥和休息。你可以給我一個擁抱，安靜地玩耍。媽媽會好的，你不必擔心。」

此外，中醫針灸療法也是一種選擇。

Reference : 6 Ways For Moms to Outsmart a Migraine