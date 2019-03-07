超衰！男飛機上「被外籍旅客傳染麻疹」　可傳染期曾逛竹東夜市

▲一名30歲男性不幸在飛機上被外籍旅客傳染麻疹。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今（7）日公布新增1例麻疹確定病例，個案為北部30多歲男性。疾管署指出，美國2/20曾通知一名外籍旅客確診麻疹，發病後曾搭機由菲律賓馬尼拉，經桃園機場轉機前往舊金山，本次個案為該名外籍旅客同班機鄰近座位乘客，研判個案因搭機過程，接觸該名過境外籍旅客才感染。

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疾管署副署長羅一鈞說明，該旅客2/11曾搭機由台北桃園至美國舊金山，返國後於3/3出現出疹症狀，3/6確診，目前衛生單位已掌握職場及就醫等相關接觸者共222人，將持續監測至3/25。

另外，由於個案可傳染期間，曾於3/2晚間6點至7點半在新竹「竹東夜市」活動，疾管署提醒，民眾若曾在該時段至竹東夜市，務必自主健康管理18天至3/20，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，要戴口罩儘速就醫，並主動告知接觸史。

羅一鈞說，今年截至目前國內累計28例麻疹確定病例，15例為國內感染，其中8例為境外感染病例的接觸者，13例為境外移入病例，其中10例為本國籍民眾，感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例；出國目的以旅遊7例最多，其次為商務及探親各3例。

▲機艙座位關係圖。（圖／疾管署提供）

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