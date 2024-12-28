ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

買保險套別只挑薄的！醫曝「外盒2字」才是關鍵

▲▼避孕,保險套。（圖／pixabay）

▲買保險套別再只挑薄的，泌尿科醫師指出「闊度」才是關鍵。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

不少男生在挑選保險套時，總喜歡追求「越薄越好」，認為與無套的感受很接近。不過，泌尿科醫師施冠偉強調，購買保險套時，應以外盒上的「闊度」作為首要條件。至於闊度該如何測量？他說明，可以保險套測量尺於陰莖勃起時圍繞其根部一圈得知，另也可以使用皮尺測量勃起陰莖周長，將數字除以2就是闊度。

你的保險套尺寸有買對嗎？施冠偉醫師在粉專理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師發文指出，選對適合的保險套尺寸，可避免於使用時鬆脫或破裂，才能達到保護效果。他說，保險套尺寸是以「闊度」計算，首先可準備保險套測量尺，當陰莖勃起時，將測量尺圍繞其根部一圈，輕輕拉緊後，所得數字就是GG的闊度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼買保險套不是越薄越好！醫曝「外盒2字」是關鍵。（圖／公關提供）

▲該如何測量GG闊度與長度，醫師一圖示範。（圖／施冠偉醫師授權提供）

如果沒有保險套測量尺也別擔心！施冠偉表示，也可以使用皮尺測量，只要將皮尺繞勃起的陰莖一圈測量其周長，所得數字除以2就是闊度。他補充，至於陰莖的長度則是將測量尺對齊勃起的陰莖根部，量至龜頭即為長度。

有人好奇「保險套買錯尺寸，可以將就用一下嗎？」施冠偉直呼，不可以！保險套尺寸太小，不僅戴起來不舒服，也容易摩擦破洞；而尺寸太大，除了容易鬆脫外，也可能會漏精或不小心掉在體內。他也不建議戴兩層保險套，反而更容易因摩擦而破裂。

施冠偉提到，若臨時找不到潤滑液，欲使用油性潤滑液如凡士林或嬰兒油，恐使乳膠材質製成的保險套乳化破裂，建議先準備水性潤滑液以搭配使用。此外，若以口水代替潤滑液，則有細菌滋生的風險。

施冠偉提醒，年末跨年、連續假期後，經常是性病門診的高峰期，要正確選擇保險套尺寸與潤滑液，並於愛愛期間全程使用保險套，才能讓浪漫狂歡更安心。

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

關鍵字： 性病 保險套 闊度 圓周長 泌尿科 施冠偉醫師 健康百科 性行為 潤滑液 保險套測量尺

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買保險套別只挑薄的！醫曝「外盒2字」才是關鍵

天冷小心腦中風！　營養師推「6大預防飲食」

健保點值有解！明年推分區總額制　各醫院保障額度「超過才打折」

奪劉家昌生命！肺癌早期無症狀　LDCT公費篩檢明年起條件放寬

「失智症」3大成因！醫推「1飲食」降痴呆症風險

為什麼常常在凌晨4點醒來？專家揭「這6因素」在作祟　改善方法曝

美禽流感再現新突變！「家貓吃到病雞」竟染疫　恐增傳人風險

25歲健身教練睡醒滿身汗　以為天氣太熱「檢查竟罹罕見癌症」

輕症不用全班停課！北市腸病毒「停課」標準擬放寬

比別人怕冷恐是病！「5種人」被醫生點名了

讀者迴響

回到最上面