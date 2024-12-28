買保險套別只挑薄的！醫曝「外盒2字」才是關鍵

▲買保險套別再只挑薄的，泌尿科醫師指出「闊度」才是關鍵。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

不少男生在挑選保險套時，總喜歡追求「越薄越好」，認為與無套的感受很接近。不過，泌尿科醫師施冠偉強調，購買保險套時，應以外盒上的「闊度」作為首要條件。至於闊度該如何測量？他說明，可以保險套測量尺於陰莖勃起時圍繞其根部一圈得知，另也可以使用皮尺測量勃起陰莖周長，將數字除以2就是闊度。

你的保險套尺寸有買對嗎？施冠偉醫師在粉專《理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師》發文指出，選對適合的保險套尺寸，可避免於使用時鬆脫或破裂，才能達到保護效果。他說，保險套尺寸是以「闊度」計算，首先可準備保險套測量尺，當陰莖勃起時，將測量尺圍繞其根部一圈，輕輕拉緊後，所得數字就是GG的闊度。

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▲該如何測量GG闊度與長度，醫師一圖示範。（圖／施冠偉醫師授權提供）

如果沒有保險套測量尺也別擔心！施冠偉表示，也可以使用皮尺測量，只要將皮尺繞勃起的陰莖一圈測量其周長，所得數字除以2就是闊度。他補充，至於陰莖的長度則是將測量尺對齊勃起的陰莖根部，量至龜頭即為長度。

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有人好奇「保險套買錯尺寸，可以將就用一下嗎？」施冠偉直呼，不可以！保險套尺寸太小，不僅戴起來不舒服，也容易摩擦破洞；而尺寸太大，除了容易鬆脫外，也可能會漏精或不小心掉在體內。他也不建議戴兩層保險套，反而更容易因摩擦而破裂。

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施冠偉提到，若臨時找不到潤滑液，欲使用油性潤滑液如凡士林或嬰兒油，恐使乳膠材質製成的保險套乳化破裂，建議先準備水性潤滑液以搭配使用。此外，若以口水代替潤滑液，則有細菌滋生的風險。

施冠偉提醒，年末跨年、連續假期後，經常是性病門診的高峰期，要正確選擇保險套尺寸與潤滑液，並於愛愛期間全程使用保險套，才能讓浪漫狂歡更安心。