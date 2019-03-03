25歲男眼被撞...只看到「殘破月光」！散光飆400度醫嘆：斷了



▲男子眼睛被撞後在中秋、元宵節都看不到「滿月」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者李佳蓉／採訪報導



屏東一名25歲男上班族，去年7月遭同事以手肘撞傷右眼，鏡架擦過眼皮疼痛不已，他自行購買眼藥膏塗抹加上熱敷消腫，以為痊癒，卻在一個月後看東西出現疊影，就醫發現患眼散光提升400度，眼下方懸韌帶斷離120度。接連歷經中秋節和元宵節，卻都只能看「殘破月光」的窘境，讓他心情down到谷底。

收治個案的輔英科技大學附設醫院眼科教授洪啟庭博士指出，一名家住屏東的25歲男上班族，去年7月不慎被同事以手肘撞傷右眼，眼鏡架稍微擦過眼皮疼痛不已，但痛覺在幾分鐘後消失他便不理會，只到藥局購買藥膏並搭配熱敷消除眼周的瘀青和腫脹，在一週後逐漸痊癒。

受傷一個月後，男子戴眼鏡看東西開始出現疊影，請驗光師調整鏡架並且重新驗光，發現自己右眼散光瞬間飆升300度，驚覺事態不對緊急就醫。男子主訴右眼看物體不清楚，洪啟庭立即予以雙眼充分散瞳並驗光，發現受傷右眼最佳矯正視力可達0.7，左眼最佳視力則為1.0，比較受傷前後的右眼屈光度和散光，發現受傷後增加400度近視，散光增加約300度。



▲男子懸韌帶斷離約120度，水晶體移位。（圖／洪啟庭醫師授權提供）

請繼續往下閱讀...

洪啟庭再以裂隙燈觀察患者右眼，發現眼下方因為挫傷導致懸韌帶斷離約120度，使得水晶體偏離正常位置，向上向後轉位。他說，因為右眼受傷、左眼正常，因此視網膜成像位置不同，因而無法融像在一起，而產生複影現象。

洪啟庭解釋，懸韌帶以360度圍繞水晶體，給予其支撐力量，輕微眼部受傷或斷裂一部分，對人類無影響；倘若是較大衝擊力，將造成懸韌帶過多斷裂，除了水晶體會異位、甚至可能整個掉進視網膜上。他也呼籲，當眼睛受傷，出現視力模糊，而近視和散光度數大幅增加時，必為水晶體發生位移，務必立即就醫。

洪啟庭說，該案例首次回診為中秋前一晚，患者風趣的說，用受傷的右眼看月亮，僅能隱約看見「月偏食」，卻看不到滿月。患者認為戴眼鏡視力可達0.7，且無造成生活不便，因此決定先每月回診，待必要時再動手術。直到今年元宵節後一天，他還是只能看到「殘破月光」心情沮喪，最終決定安排手術治療，希望能重見滿月。所幸手術成功，患眼已可矯正至0.9，而雙眼看東西終於不再有疊影了。