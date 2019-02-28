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一火燒心嗑就胃藥？　專家「母湯3理由」有一項最關鍵

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吃藥,藥,。（圖／記者嚴云岑攝）

▲吃藥資料照。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

胃藥到底該怎麼吃？春節連假過後，許多民眾面對堆積如山的工作，往往熬夜加班，三餐不正常還把咖啡當開水喝，此時總覺得有火燒心、噁酸水、胃悶痛的感覺，部分民眾會選擇自行到藥局購買制酸劑緩解，但專家表示，「不建議這麼做」，原因除了會改變胃部酸性環境、影響其他藥品療效外，還有一項「關鍵因素」。

食藥署召開記者會，提醒民眾使用制酸劑（俗稱「胃藥」）的風險。藥品組科長洪國登表示，長期使用制酸劑可能會造成胃酸不足、影響營養吸收，還可能導致腸胃細菌過度生長增加感染風險。此外，制酸劑若含「鋁」可能會造成便祕，含「鎂」也容易導致腹瀉等情形。

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▲食藥署胃藥5不5要,食藥署科長洪國登。（圖／食藥署提供）

▲食藥署科長洪國登說明服用胃藥「5不5要」。（圖／食藥署提供）

洪國登表示，民眾到藥局購買制酸劑時，應告知藥師自身狀況，包括是否對特定藥物過敏、慢性病、是否懷孕或哺乳，若有正在服用的藥品，也要一併告知，也要遵從藥師指示用藥，切勿自行減量使用，亦不可自行停藥。服用數日後若症狀不見好轉，應儘速就醫檢查。

最後，洪國登也提醒，民眾就醫時也不應主動要求醫師開立制酸劑，應相信醫師專業判斷，若胃痛遲遲未緩解，也要擔心事其他嚴重疾病造成的症狀，切勿自行延長吃胃藥時間，以免延誤病情。除了維持良好飲食習慣與正常作息外，不菸、不酒、拒檳榔、少咖啡，也是最好的「保胃」之道。

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

關鍵字： 用藥健康 胃藥 制酸劑 食藥署
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