想脫魯？網友首次約會「1.5小時完美攻略」...靠這一句秒約她



▲與女網友首次約會，該如何讓人有意猶未盡的感覺？（示意圖／《iPair》提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導



第一次約會很重要！因為相處氛圍的好壞攸關未來關係是天堂或地獄。交友App《iPair》針對首次和網友約會的調查發現，時間控制在1.5小時最好，且在主要的約會行程後，留有3～5分鐘類似偶像劇中男女主角漫步街頭或路邊聊天更讚。此外，若在聊天話題中男生能主動「詢問這件事」，外加大方分享自己糗事，最能製造兩人第2次約會。

首次約會時間到底要多長，最能讓人有意猶未盡的感覺？交友App《iPair》調查發現，有8成男女成功與網友首次約會時，將整體時間控制在1～1.5小時，話題不多不少，了解對方不深也不淺，且約會餐廳一定要先訂位，摒除任何等待時間，否則時間越拉越長，場面也越來越冷，女生可能認為對方對此次約會不在意，心也漸漸變涼了。



▲首次約會掌握3大技巧，讓你輕鬆再約她出來。

女生不知道是真隨和還是沒主見，常常回答「都可以」，因此建議男生們口袋裡先準備好2～3個「續攤」計畫，才不會被「隨便」打敗。調查發現，有8成以上女生表示要有一個主要約會地點，以及看似隨意卻不隨便的續攤場所。例如用餐後陪走一小段路去搭車，將氛圍營造成如偶像劇般的浪漫散步；又或者路過打卡咖啡店，再給彼此一杯咖啡的時間。男生也不妨在安排約會時，先掌握附近能隨意走走晃晃的地方，以免好不容易約到手，卻相見兩尷尬。

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兩人第一次見面，也建議至少要準備幾個話題，當作沒話聊時的備案。選擇輕鬆話題，如「放假做什麼？」也被票選為最能有效製造第2次約會的話題，放假出國、聚會、看電影、吃吃新餐廳等話題，都能輕鬆製造下次一起的第2次見面機會。另外，約會前先問好對方的興趣，不僅能當話題，也是延伸下次約會的理由，且男生若能大方分享自己的糗事，女生也較容易卸下戒心，更快答應第2次的邀約。