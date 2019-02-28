要和公婆住？單身男女「婚前最在意的事Top3」　網嗆：婆家非我家



▲要不要跟公婆住在一起，是許多女生婚前在意的事情。（示意圖／CFP視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

結婚，是許多痴情男女憧憬的終點站，但在結婚前卻又有讓他們卻步的事情。交友App《SweetRing》調查單身男女用戶發現，女生們婚後最在意的事情是「要不要跟公婆住」，而男生最在意的則是另一半是否能把公婆視為自己的爸媽，很明顯的，婆媳問題永遠都困擾著每個世代的男女；其次則是家事分工和家庭開銷的分配。

提到婚前的煩惱，大多數女生第一個回答的絕對是「與公婆同住」。透過交友App《SweetRing》為單身男女設計的提問功能中，有89%的單身女都曾問「結婚後想住哪？」以此尋找婚後能另築愛巢的對象。探究其原因，女生們大喊「婆家不是我家！」，多數人認為下班後需享有自由獨處的時光，若還要侍奉公婆就無法好好休息。

反觀男生，則是一面倒的把照顧父母當做自己最大的責任，也有76%的男性曾提問過「是否介意婚後和公婆同住？」以了解彼此對於婚後的規劃。另外，對於年節時「初二回娘家」也有爭議？有過半男性提出「願意一年回娘家，一年待男方家幫忙嗎？」，看來不只是公婆問題成為單身男女是否能成功結婚最大的絆腳石，就連節慶習俗都成為考驗。

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▲台灣單身網友婚前最在意的3件事，你中了幾項？（圖／《SweetRing》提供）

戀愛期間很會照顧對方，並不代表婚後也懂得分擔家事。家務的分配成為單身族在婚後第2件想要確定的事。有81%的單身男女藉此提問「喜歡做家事嗎？」間接討論家務雜事該如何分配，以避免婚後才開始磨合而破壞感情。

至於談戀愛時可以明確AA制，但婚後家庭開支忽然增加，買菜錢、小孩教育費及車油，甚至跟朋友吃喝玩樂的交際費，都不再是一人問題，財務分配儼然成為單身族婚後頭痛的問題。對此，75%的單身男女就提出「對於金錢管理是否擅長？」藉此尋找金錢觀一致的對象。