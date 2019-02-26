上班族自測！醫曝「O秒內眨眼」＝乾眼症找上你...能撐多久？



▲眨眼的頻率竟然與乾眼症有關！（示意圖／取自Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導



上班族天天緊盯電腦超過9小時，下了班後回家「想放鬆」，看看電視或躺在床上滑手機滑了一晚捨不得睡，以上舉動都可能讓眼睛出現疲勞，讓恐怖眼疾大爆發。眼科醫師林怡汝分享，只要靠著「一個動作」，就能測試你的淚水是否夠用，倘若眼睛淚水不夠撐到一定秒數，即可能是乾眼症的前兆，不可不慎。

長時間緊盯電腦、下了班手機又不離身，恐讓眼疾找上門！眼科醫師林怡汝在《醫師好辣》節目上傳授靠「10秒不眨眼遊戲」檢測自己的淚水夠用嗎？她說，上班族們只要觀察自己身邊的同事，就會發現大約3～5秒就會眨眼，「因為你一直看電腦、手機，眼睛會乾掉，而且又在空調的地方，你又看著強光、又很專注，其實大部分的上班族有8成有乾眼症」，因此靠著這一動作自測，若能撐10秒不眨眼，表示淚液還夠用，還未嚴重到乾眼症程度。





▲林怡汝說，當眼睛撐不到10秒就眨眼，小心有潛在的乾眼症。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）

淚膜為覆蓋眼球前表層的液體薄膜，而當人們每次眨眼，都會在眼睛表面形成新的液體層，能夠保持淚膜完整。倘若一直不眨眼，就會讓淚膜中的液體蒸發，當眼表失去保護，也會覺得眼睛痠澀。林怡汝指出，臨床上若發現個案出現「淚膜破裂」，會讓一般可撐9～10秒才眨眼的時間縮短，每隔幾秒鐘就得眨眼一次，即表示你可能有潛在的乾眼症。

另外關於眼睛過勞，林怡汝則說，曾有一名30多歲的證券業操盤手，平常盯盤到一半或下班時覺得眼睛疲勞，自認沒事休息一下就好了，不料某天突然發現看東西模糊還變形，出現眼睛血管阻塞的眼中風，所幸只是塞住周邊血管的暫時性傷害，在給予藥物和「眼內注射」藥物治療，情況已改善。但她也提醒，一旦為眼部中心血管塞住，極可能造成永久性的傷害。