知名食品廠進口「芝麻」含禁用農藥　越南薑黃粉檢出蘇丹色素

▲「富味鄉食品股份有限公司」進口的芝麻驗出禁用農藥。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布最新邊境查驗結果，其中有一批從越南進口的「薑黃粉」檢出蘇丹色素一號、蘇丹色素四號，另還有一批尼日的「芝麻」檢出禁用農藥，進口業者為曾爆出食安爭議的老牌芝麻油廠「富味鄉食品股份有限公司」。

食藥署在114年7月29日公布邊境查驗不合格品項，業者「富味鄉食品股份有限公司」輸入產地為尼日的「芝麻」，被檢出殘留農藥二‧四地0.05 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺草劑二‧四地為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.01 ppm為法規值，該批產品需在邊境必須退運或銷毀。未來針對「富味鄉食品股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

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另業者「佶峰貿易有限公司」，輸入產地為越南的薑黃粉，在邊境檢出蘇丹色素一號及蘇丹色素四號，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，這批越南的薑黃粉在邊境必須做銷毀，不得退運。

根據食藥署統計，近半年，從114年1月21日至114年7月21日止，受理越南報驗的薑黃，報驗批數為3批，檢驗不合格批數為1批，不合格率為33.3%，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。食藥署已經從113年11月21日起至115年7月16日止，對於越南報驗的薑黃在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。