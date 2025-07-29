快訊／男嬰染腸病毒「出生4天發病」　併發敗血症隔天死亡

▲防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（29）日公布國內新增2例新生兒腸病毒感染併發重症病例，其中1例死亡。死亡個案為中部男嬰，出生4天時出現呼吸急促等症狀，在加護病房插管生命徵象仍不穩，隔天過世，死因為腸病毒併發敗血症，後續檢驗確認感染伊科11型。疾管署表示，新生兒腸病毒流行期延長至8月底，呼籲家長和新生兒照護機構加強防範。

依據疾管署監測資料顯示，第30周（7月20日至7月26日）門急診就診計6,489人次，與前一周（6,536人次）相當。近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以伊科病毒11型為多，上周再新增2起新生兒感染伊科病毒11型併發重症，其中1例死亡，新生兒重症發生風險持續。

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疾管署防疫醫師林詠青說明，死亡個案是中部男嬰，因為早產、呼吸窘迫出生後就收治新生兒加護病房，在4天大時出現呼吸急促，肝指數、發炎指數上升、血小板低下插管搶救，但生命徵象仍不穩，隔天就過世，後續檢驗確認感染腸病毒伊科11型。疫調顯示個案母親在生產前一周有發燒、呼吸喘，無法排除腸病毒感染。

另一名重症個案是南部男嬰，林詠青表示，個案媽媽生產前後沒有相關症狀，但手足、爸爸在出生前有發燒咳嗽症狀，為謹慎起見出生後先住嬰兒室觀察，後續在4天大時出現發燒、頻繁呼吸中止，抽血發現肝指數上升、血小板低下，血氧下降，PCR檢驗確認腸病毒，通報並轉入加護病房治療。所幸治療中生命徵象穩定改善，住院約兩週康復出院，分型確定是伊科11型。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞表示，上一次確認新生兒腸病毒個案為7月1日，原本觀察疫情稍有趨緩，但時隔4周再次出現重症、死亡，加上社區內伊科11型仍是主流病毒，研判流行尚未結束，預期會流行至少到8月底。

疾管署提醒，由於成人感染腸病毒症狀通常較不明顯，提醒準媽媽於生產前後加強防護措施，避免出入人多擁擠或通風不良的公共場所及接觸有症狀人士，並加強洗手及呼吸道衛生，如有出現發燒、呼吸道感染、腹瀉等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知醫師，家人如有疑似症狀，應做好隔離或防護措施，避免接觸孕婦及新生兒。

疾管署提醒，醫療院所加強詢問孕產婦分娩前14天與同住家人（含家中其他兒童）是否出現疑似症狀，以及時提供醫療處置。此外，醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家應落實訪客管理及感染控制措施，降低嬰幼兒感染風險，如發現疑似腸病毒群聚感染，即應通報並採取適當防治措施。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，一旦有上述症狀，務必儘速帶往就醫。

另家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。