睡前吃「這5類食物」便秘會更嚴重！優格、牛奶上榜

▲高蛋白點心、乳製品等5種食物可能導致便秘。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

睡前少吃這些食物有助於預防便秘？國外專家指出，如果你有便秘問題，睡前吃高脂食物、酒精、精製穀類、高蛋白點心、乳製品這5種食物，早上醒來便秘情況可能加重。

據《Eating Well》報導，據美國統計數據，約16%的成年人有便秘困擾，60歲的人數更是原來人數的2倍。報導指出，如果民眾已經便秘，最不該做的就是晚上吃零食，即使已經攝取足夠的纖維與水分，但是某些食物，一旦在睡前吃下肚，反而會讓腸胃蠕動更遲緩。

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綜合營養師及專家指出，睡前不適合吃的5種食物：

1.高脂肪食物：營養師德維托（Samantha DeVito）說，如果容易便秘，最好避免在睡前食用高脂肪食物，如奶酪、加工零食，因為它們會減緩消化過程，讓你在夜間加劇便秘。

營養師康隆（Kerry Conlon, MS, RD ）指出，即使是堅果醬這類健康脂肪，吃多也會讓胃部排空變慢，可能會導致便秘。

2.酒精：醫學博士雅庫博夫（Mikhail Yakubov）表示，如果你習慣在睡前喝一杯酒，可能需要重新考慮，尤其是當你發現自己便秘，因為酒精作為一種利尿劑，會降低抗利尿激素（vasopressin）水平，當這種激素受抑制，身體會通過頻繁排尿失去更多的水分，這可能導致輕微脫水，脫水導致便秘。

3.精製穀物：營養師蓋格（Rhyan Geiger）說，精製穀物如白麵包、白義大利麵、白米和甜點可能是舒適的睡前零食，但如果你便秘，這些食物可能會讓情況更糟，這些食物在加工過程中大多去除了纖維。

4.高蛋白零食：康隆表示，蛋白質是每個人都需要的必需營養素，但並非所有蛋白質都是一樣的，特別是在消化方面。市場上許多高蛋白零食——如蛋白棒、餅乾、椒鹽脆餅和薯片，這些成分可能會讓消化緩慢的人脹氣。

5.乳製品：乳製品零食，如優格、牛奶和奶酪，如果你對乳糖敏感或容易消化緩慢的話，可能會加劇便秘，這些食物含有蛋白質和脂肪，需要更長時間才能在消化系統中分解，雖然較慢的消化，有助於讓某些人長時間保持飽足感，但對於那些已經有便秘問題的人來說可能是挑戰。

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