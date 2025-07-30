▲ 30年300萬例全球認證！「新型植入式鏡片」中、高度近視有解。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

曾因度數過高、角膜厚度不足、弧度異常而被近視雷射「拒於門外」的人，現在有了嶄新的視力矯正選擇。由大學眼科率先引進的 EVO ICL 新型植入式隱形眼鏡，打破傳統框架，以「可逆性」、「高矯正範圍」與「保留角膜結構」等三大優勢，成為中高度近視與散光患者的熱門選項。

▲▼ EVO ICL 植入式隱形眼鏡，被譽為視力矯正第4次革命，以植入鏡片、保留角膜結構，為無法雷射者帶來新希望。（圖／記者鄭遠龍攝）

EVO ICL 是一片極薄、柔軟的客製化晶體，醫師透過約 0.3 公分的微創切口，將其植入虹膜與水晶體之間，不動角膜、不破壞眼球結構。與雷射手術不同，它具備「可逆性」，未來若有白內障等眼科治療需求，晶體可完整、安全取出，不影響後續療程。

「這項技術特別適合想保守治療、不願改變眼睛原始結構的患者，」大學眼科榮譽總院長林丕容醫師指出，「尤其是角膜過薄、弧度異常、度數太深、散光太高的族群，EVO ICL 開啟了全新可能。」

以往的 ICL視力矯正手術需額外透過「虹膜切除術」幫助房水流通，而 EVO ICL 的專利「微中央孔設計」可讓眼內水分與養分自然流動，有效避免眼壓異常、眼內循環不佳等併發風險。搭配高生物相容性的 Collamer® 材質，晶體能穩定長久地置於眼內，不影響眼球健康。

大學眼科院長葉威毅醫師也補充：「EVO ICL 術式單純，術後代謝循環正常，幾乎不干擾患者生活，視力提升效果相當穩定。」

▲▼大學眼科榮譽總院長林丕容醫師指出，EVO ICL 透過微創方式矯正近視與散光，保留角膜結構，適用角膜厚度不足與高度近視者 。（圖／記者鄭遠龍攝）

根據臨床數據，約有兩成近視患者因為角膜條件不符，無法接受雷射手術，而 EVO ICL 的出現，為這群人提供另一種安全、有效、可逆的矯正方式。該技術適用範圍廣，深受高度近視者青睞。

大學眼科榮譽總院長林丕容醫師分享，EVO ICL 不論是中度近視（300 度起跳）、高度近視（上看 2000 度），或是散光 100 至 400 度的患者，EVO ICL 都能有效矯正視力。特別是那些角膜厚度不足、弧度異常，或因其他眼部條件無法接受近視雷射手術的族群，EVO ICL 提供了安全、穩定且可逆的另一條選擇道路。

▲▼ 大學眼科院長葉威毅醫師表示，EVO ICL 為角膜條件不符、無法接受雷射的中重度近視與散光患者，提供一種安全、有效且可逆的矯正新選擇 。（圖／記者鄭遠龍攝）

「以前真的很羨慕能做近視雷射的人！」近視 400 度、散光 250 度的患者吳小姐分享，「但我的角膜太薄不適合。了解 EVO ICL 是可逆的技術後我就馬上預約，近視和散光都可以一起處理掉，而且術後當天就能看清楚，恢復期超快！」

而身為模特兒與美術教師雙重身份的廖先生也表示，我是高度近視者 1200度、散光的部分大概150度，沒戴眼鏡什麼都看不到，「我術後不再依賴眼鏡，照顧也簡單，只要遵守醫囑點藥、不揉眼睛，運動、造型、美瞳都沒問題，生活品質大大提升。」

▲▼ 兩位見證者現身分享，EVO ICL 不僅解決角膜厚度不足、高度近視等限制，術後視力快速恢復、生活更便利，大幅提升生活品質 。（圖／記者鄭遠龍攝）

在全球，EVO ICL 植入已突破 300 萬片，並通過美國 FDA、歐盟 CE、日本與台灣衛福部等多國安全認證，技術與安全性備受肯定。如今這項技術正式由大學眼科引進台灣，為台灣視力矯正領域注入新動能，同時也為不符合雷射矯正條件的族群，開啟通往清晰視界的希望之門。