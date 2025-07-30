獨／沈玉琳住院　消息人士：病因朝「肝炎、胰臟癌」方向診治

▲沈玉琳最近爆瘦，主持節目也被人認為感覺比較沒有活力，昨驚傳住院，消息指出可能是肝臟、胰臟問題。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

生活中心／台北報導

藝人沈玉琳昨驚傳住進三軍總醫院加護病房，據傳病因可能是猛爆性肝炎，不過有消息人士指出，除了肝臟方面的問題，醫療團隊也在確認他的胰臟有無異常，因為他最近出現的多種徵象，包括暴瘦、膚色泛黃等，均類似胰臟癌，但今晨尚未有確切診斷，三總組成跨科團隊全力救治中。

據了解，沈玉琳日前宣稱為家人、為自己的健康要瘦身，而且成果相當顯著，不到一年便減重高達17公斤，但上週錄影時卻身形暴瘦，且面色蠟黃，昨更是突然住進三總，外界均感意外，不過他的家人、好友至今仍未透露他的病因，有媒體報導應為猛爆性肝炎。

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對此，今有消息人士指出，醫療團隊昨收治沈玉琳後，改善症狀同時也試圖釐清病因，除安排各科會診，並進行多種精密儀器檢查，而目前除肝臟的狀況之外，也不排除胰臟方面的疾病，特別是他入院前多種徵兆，例如暴瘦、皮膚發黃等，雖可能是肝炎，但也和胰臟癌相似，團隊正全力搶救。

據指出，沈玉琳原本體重大概在78至80公斤左右，從2024年9月起刻意減肥，曾在1個月內減掉8公斤、2個月內瘦10公斤，到今年7月時已瘦到63公斤，等於10個月便減重17公斤，速度非常快。

針對胰臟癌，新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩說，由於胰臟被胃臟擋住，一般的腹部超音波檢查不容易診斷，故難以早期發現，患者常有體重驟減的情形，這與食慾下降及消化、吸收功能受到影響有關，同時可能有逐漸嚴重的黃疸，5成以上的病人會發生，此可能是胰臟腫瘤侵犯到膽管，導致膽管堵塞，膽汁流到血中所造成。

朱光恩表示，除了膚色、眼白泛黃與體重下降，胰臟癌病人也可能有尿液像茶色、皮膚癢等狀況， 某些病人則會有發燒、畏寒等情形，其他常見還包括疲倦及噁心、嘔吐、便祕、腹瀉等消化道症狀。

對於胰臟癌成因，朱光恩指出，包括肥胖、抽菸、喝酒、糖尿病、膽結石等，都是可能的危險因子，特別是菸、酒、平常飲食偏好肉類及高油脂，與胰臟癌相關性較明確，民眾要多注意。

朱光恩表示，胰臟癌惡性度偏高，大多數的病人無法以手術根除，整體而言，5年存活率低於10%，即使經過治療，仍須持續追蹤，以防復發，民眾應定期健檢，並請醫師多關注胰臟狀況，才能早期發現、治療。