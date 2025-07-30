30歲女便秘竟揪出胰臟癌　醫：與賈伯斯同款

▲胰臟癌被稱為癌王，不過胰臟神經內分泌瘤惡性度較低，若能早期發現、治療，5年存活率可達60%。（圖／台師大提供）

記者邱俊吉／綜合報導

一名30多歲女性只是想解決胃、腸問題，卻意外在胰臟找到3.5公分的腫瘤。肝膽胃腸科醫師林相宏在臉書分享這起案例，提到這名患者當初就醫原因是便祕與胃食道逆流，但透過短短幾分鐘問診，後來竟確診和蘋果創辦人賈伯斯生前同樣患有的「胰臟神經內分泌瘤」，命運從此改變。

林相宏在臉書粉專「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」寫道，此病人原本是因胃口不好且偶有脹氣，加上便祕及輕微胃酸逆流，決定安排內視鏡檢查，但他習慣與患者多談，才能確認病史與用藥狀況，並連線健保雲端系統查看用藥紀錄，結果發現她產後一直服用降血糖藥，原來當年曾罹患妊娠糖尿病，產後血糖仍偏高，而這也是胰臟疾病的高風險因子。

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基於相關徵兆，林相宏在舒眠腸胃鏡時，一併為患者進行胰臟內視鏡超音波檢查，沒想到，影像顯示胰臟尾部有顆3.5公分的腫瘤，隨即轉介至外科進行手術切除，並確診是神經內分泌瘤（PNET）。

林相宏寫道，比起常見的胰臟腺癌，神經內分泌瘤惡性較低，不過患者的腫瘤已發生淋巴轉移，為第3期，後續仍需接受其他輔助治療以防復發。

針對胰臟神經內分泌瘤，林相宏指出，僅占所有胰臟癌2%，多數病人沒有明顯不適，僅少部分會出現低血糖相關症狀，包括冒冷汗、頭暈、心悸、無力等，故發現時往往已是晚期。

林相宏寫道，胰臟神經內分泌雖也是胰臟癌，但與胰臟腺癌截然不同，腺癌5年存活率約10%至20%，而沒有遠端轉移的神經內分泌瘤，5年存活率則可達60%，甚至超過90%，若小於2公分還可不必手術，僅需密切追蹤。

林相宏提醒，早期確診目前仍是掌握胰臟癌生機的關鍵，民眾即使平常無明顯症狀，但若有糖尿病史或相關風險，便應加倍注意。