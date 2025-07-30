解禁加熱菸遭疑圖利廠商　國健署長：如果有就被抓去關了

▲國健署署長吳昭軍。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

《菸害防制法》修法納管加熱菸、禁止電子煙，國健署昨公布有條件通過2家加熱菸業者審查，核可製造上市。但消息一出後，有民團抗議圖利廠商的嫌疑。對此，國健署署長吳昭軍回應，「如果有圖利我就被抓去關了啊！」

針對加熱菸上市販售，衛福部參考美國食品藥物管理局對加熱菸實施上市前審查其架構及多次與美國召開會議後，針對誘發青少年或未曾吸菸者開始吸菸的公共衛生風險效應或因使用方式或產品成分、排放物改變，致其特定短期、長期健康危害等資訊，所有指定菸品及使用指定菸品時必要的組合元件，須經審查核定通過後，始得製造、輸入、販售。

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根據國健署公告，2家業者分別是菲○○○公司的8個品項、傑○○○公司的6個品項有條件通過。吳昭軍強調，加熱菸上市後，業者必須遵守販售規範，如果有違規情事，會依法開罰，如果情節嚴重，還是可以撤照。

不過有民團質疑國健署圖利廠商，吳昭軍今表示，揣測性的問題不太好啦！尊重民團的倡議，但人都有道德跟底線，行政機關和人員最重要的就是依法行政，所有審查會歸到專業，都是依照行政程序來走，用揣測去做這樣的論述不好。

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