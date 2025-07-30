幫孩子配「藍光眼鏡」竟是白忙一場？真正的「護眼關鍵」其實很簡單！

▲近年，不少家長會為保護孩子視力而選擇藍光眼鏡。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

隨著孩童使用手機和平板的時間大幅增加，近年台灣兒童近視問題日益嚴重，家長們也越來越關心如何保護孩子的視力，不少人也會選擇為孩子配戴藍光阻隔眼鏡，作為預防視力惡化的工具。然而，近期日本「朝日新聞」一則報導指出，日本小兒眼科學會已於2021年便聯合多個專業眼科機構發表聲明，指出「藍光阻隔眼鏡對兒童沒有保護效果，甚至可能影響發育」。

報導中引述日本小兒眼科學會理事長東範行醫師的說法，針對藍光眼鏡的質疑提供科學解釋。他指出，「藍光是否有害」的實驗大多以夜行性動物如老鼠為對象，這些動物僅具備接收藍光的視覺細胞，無法類比具備紅、綠、藍三種視細胞的人類，而來自電子螢幕的藍光強度，遠低於自然光或陰天的日照，其實也難以對視網膜造成實質傷害。

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「沒有證據顯示藍光對眼睛有害，也沒有理由避開它。」東範行醫師指出，過度宣傳的藍光眼鏡商品容易讓家長誤以為是必要配備。他表示，小兒眼科學會之所以公開聲明，是因擔憂家長和學校未經科學依據就為孩童配戴藍光眼鏡，忽略其中潛在的負面影響。他強調，兒童視力保健應基於客觀且充分的醫學資訊，而非市場操作與傳聞。

至於真正能保護兒童視力的方法，東醫師指出，預防近視的關鍵，在於「避免長時間近距離用眼」以及「增加戶外活動與日照時間」。他說明，近視的發生與眼球過度拉長有關，這與長時間近距離觀看螢幕、書本導致眼部肌肉緊繃有直接關聯。尤其是智慧型手機與平板，螢幕小、觀看距離近，更容易造成眼睛負擔。

對於專家來說，護眼的關鍵其實相當簡單，「讓孩子多到戶外活動、眺望遠方，就是放鬆眼睛最有效的方式！」東醫師指出，屋內能看的遠距有限，孩子也容易感到乏味，不如多帶他們外出，在自然光下活動，不僅能有效減緩近視惡化，還有助於身體合成維生素D，對整體健康也有益。

對於使用數位設備時的視力保健，東醫師也建議，孩童使用裝置時，應保持30公分以上距離，每30分鐘休息至少20秒。此外，他也提醒，暗處或躺姿使用手機，會讓眼睛與螢幕距離縮短，導致視力疲勞。

至於市面上常見的「護眼食品」、「洗眼水」或是「營養型眼藥水」，東範行醫師也明確表示，目前並無實證顯示其具有明顯功效。他強調，均衡飲食即可滿足眼睛所需營養，清洗眼睛反而可能破壞保護膜，營養型眼藥水也僅有短暫清涼感，實質效用有限。

針對兒童近視的防治，目前已有多項國際研究投入特殊眼藥水與光學鏡片的開發，用以放鬆眼部肌肉與調整眼內影像焦距，部分產品在海外已獲准使用。東醫師呼籲，家長應選擇經科學驗證、安全性高的方式，避免落入商業行銷與未經證實的護眼迷思。