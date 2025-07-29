嘉南高4縣市災區民眾「就醫免部分負擔」　健保補助措施一次看

▲嘉義縣淹水情形。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

丹娜絲颱風災情還未平歇，昨日再有致災豪大雨接連衝擊中南部，健保署今（29）日提出多項補助措施協助民眾安心就醫，針對行政院公告嘉南高等4縣市災區，災後3個月內因災情導致就醫，經醫師認定可免除部分負擔費用；另災區內符合領取政府核發重傷救助金等5類對象，自受災當月起可免繳納6個月健保費。

0728致災性豪雨暨丹娜絲颱風重創造成部分區域嚴重災情，行政院已公告丹娜絲颱風風災災區範圍為台南市全區、嘉義縣全區、嘉義市東區、西區及高雄市新興區部分受災房屋所在地。

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因災就醫免部分負擔

健保署今日說明，於災害發生之日起3個月期間內，民眾於災區範圍內到健保特約醫療院所就醫（生理、心理診療皆算），經過看診醫師認定屬於受災需要接受治療，可免除部分負擔及住院一般膳食費用；到非災區外縣市就醫也同樣適用。健保署也補充，醫院掛號費屬醫院行政費用，仍需依照各自醫院規範收取。

健保署指出，如果受災民眾，就醫時已經繳交部分負擔，請保留醫療費用收據，於門診、急診治療當日、出院之日起6個月內向健保署申請核退自墊費用。

災區內5類受災對象免6個月健保費

行政院公告災區範圍內受災之保險對象，有下列各款情形之一者，於受災當月起6個月期間，其應自行負擔之健保保險費(114年7月至114年12月)，由中央政府支應，並得以民間捐款為之：

1. 死亡或失蹤，符合政府核發死亡或失蹤救助金標準。

2. 領取政府核發重傷救助金。

3. 受災當月與前二款保險對象一同投保或為其配偶、父母、未成年之子女、成年無謀生能力或仍在學就讀且無職業之子女。

4. 符合領取政府核發安遷救助金、淹水救助金或住屋受災救助金之資格。

5. 領取政府核發農田、漁塭、漁船(筏)或舢舨受災救助金。

健保署提醒，受補助保險對象名單，由該縣（市）政府於災害發生後主動提供健保署，據以核計補助金額，保險對象不需自行辦理申請作業。

災區民眾健保欠費暫停催繳

健保署表示，屬於行政院公告災區範圍內受災保險對象如有健保費欠費情形，在一年期間內，享有下列協助措施：

1. 健保費欠費免予催繳。

2. 延遲繳納健保費者，免予加徵滯納金。

3. 健保費欠費免予移送行政執行。

4. 健保費欠費及應自行負擔之費用尚未繳納部分，得向全民健康保險紓困基金無息貸款。



因災致健保卡遺失損毀可例外就醫領藥、免費換發新卡

健保署表示，醫療院所受理因災害無法持健保卡就醫民眾，可填報「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」以健保身分就醫；民眾健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理。若藥品或處方箋損毀或遺失，亦可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。

此外，民眾於領藥期間末日恰逢災害停止上班，其領藥日可順延至災情過後第一個上班日，其後之處方箋仍依期限領藥，如有用藥疑問請回診與醫師討論，以達最佳治療效果。

同時，本次災害導致健保卡毀損或遺失，民眾可申請免費換發新卡，只要健保卡申請表註明「0728致災性豪雨受災」或「丹娜絲颱風受災」，至各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所(可現場製卡之公所)及健保署各服務據點申請新卡。