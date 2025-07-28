頭髮越洗越細、白髮突然變多！40歲後頭髮崩壞的真相不是年紀　

▲早上照鏡子時又看到多了幾根白髮。（圖／取自photoAC，下同）

記者楊智雯／綜合報導

早上照鏡子時又看到多了幾根白髮，吹頭髮的時候發現分線好像又變寬了，第一時間想到的可能是年紀到了！根據《SELF》報導，頭髮變白、變稀疏多半是賀爾蒙變化有關，並非單純老化所致，婦產科醫師、遠距醫療平台Hers首席醫療官Jessica Shepherd表示，40歲前後許多女性進入更年期前的過渡期，荷爾蒙波動劇烈，除了常見的情緒不穩、熱潮紅、腸胃變化等症狀，還有頭髮變化，「雖然真正的更年期平均出現在45至55歲之間，但可能早在40歲就開始出現更年期過渡期症狀，甚至持續10年以上。」這段期間雌激素與黃體素分泌不穩定，會影響身體多個系統，也可能讓原本健康的頭髮逐漸變薄、變乾，甚至大量脫落。

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1.荷爾蒙波動，特別是在頭頂中間區域頭髮變稀疏

進入40歲後，許多女性開始發現頭髮不像以往那樣濃密，特別是在頭頂或中分線位置，越來越容易看見頭皮。其實這也是最常見的生理變化，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）健康中心皮膚科醫師Carolyn Goh指出，體內雌激素水平下降時，會讓原本維持穩定的荷爾蒙平衡的睪固酮失衡，使毛囊的生長期縮短，進而加速頭髮進入休止與脫落階段。這種情況也與遺傳體質有關，有些人天生對睪固酮較為敏感，當荷爾蒙失衡時，就更容易出現「女性型雄性禿」的狀況，也就是俗稱的女性型落髮，特徵為中分線變寬、整體髮量變稀，特別是原本髮絲就細軟的人，落差感更明顯。

2. 頭髮明顯變細

隨著雌激素水平下降，到40歲左右也會出現頭髮稀疏的情況，Carolyn Goh醫師說，體內睪固酮水平相對較高會導致毛囊逐漸萎縮，而較小的毛囊則會長出較細的毛髮，但皮膚科醫師Dendy Engelman表示，遺傳傾向才是真正決定頭髮稀疏程度和速度的因素，因此，如果你遺傳了雄性激素敏感型毛囊，那麼過了40歲，你更有可能出現女性型脫髮，而且頭髮整體上也會變得更細。

3. 髮質變乾、變易斷

到了40歲以後，隨著雌激素逐漸下降，頭皮的油脂分泌也會減少，導致原本能保護頭皮與髮絲的天然油脂變少，不僅頭皮變得乾燥緊繃，頭髮也跟著失去光澤與彈性，這就是為什麼許多女性發現，過了40歲後需要使用更滋潤的保濕產品，特別是捲髮族群，由於髮質原本就偏乾、脆弱，更容易在這階段受到風吹、日曬、甚至平常梳頭就會造成斷裂與脫落，即使沒有染燙等化學處理，髮絲也可能因年齡與荷爾蒙變化而出現明顯脆弱感。

4. 壓力讓頭髮更容易變白

年過40後，許多人開始明顯感受到白髮變多，年齡增長，毛囊中負責製造色素的黑色素細胞數量會逐漸減少，甚至停止產生足夠的黑色素，使得頭髮失去原有色澤、轉為灰白。醫師指出這與遺傳有很大關係，你可能會在與父母相似的年紀開始長出白髮，研究也發現，白人通常在30多歲時出現白髮，亞洲人約在30多歲後期出現白髮，黑人則常在40歲後才開始出現白髮，除了遺傳，也有研究發現壓力也是影響頭髮變白的原因，比如說，如果給老鼠施加壓力，它們就會變白得更快，研究人員懷疑，持續的壓力激活神經系統可能會破壞產生黑色素細胞的細胞，這也是40多歲的人白髮變多的原因之一。