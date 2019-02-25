賞他一頓竹筍炒肉絲！　立委籲「虐兒要鞭刑」以牙還牙

▲近期兒虐頻傳，有立委公開建議應該對施虐者處以鞭刑。（圖／視覺中國）

記者趙于婷／台北報導

近期兒虐頻傳，根據衛福部統計，近5年兒少保護案件中，在家施暴的比例近6成，其中又以「不當管教」最多。對此，國民黨立委陳宜民今（25）日指出，過去曾有上萬名民眾連署酒駕、性侵要處以「鞭刑」，兒虐是否也可考慮鞭刑？他建議，既然可以打小孩，「像竹筍炒肉絲那樣一直打」，那就以牙還牙，和酒駕、性侵犯一起處鞭刑。

立法院社會福利及衛生環境委員會今舉行「兒童保護業務現況與法規檢視」專案報告。根據衛福部統計，103年-107年兒少保護案件中，發生在「家裡」的比率高達56.28%，其中以「不當管教」最高，比例約40.89%-45.18%，進一步分析施虐者，又以「缺乏親職教育者」最多，占23.33%。

請繼續往下閱讀...

陳宜民在質詢時直說，2017年11月曾有民眾連署「酒駕和性侵要處以鞭刑」，最後有6萬多人連署同意「若法令許可，就可以鞭刑」。他反問「那這樣家暴、虐童是否也可以鞭刑？既然可以這麼狠心打小孩，為什麼不能處以鞭刑？」

▲國民黨立委陳宜民建議，虐兒者應該處以鞭刑。（圖／記者黃克翔攝）

陳宜民接著追問衛福部部長陳時中「是否會連署鞭刑？」陳時中則直接表示「不會。」教育部代表也接著表示「不同意。」而法務部代表則保留回應，知道民眾有連署鞭刑，但鞭刑並不是現行刑法規定的，這還需要討論。

另外，「私刑正義」也是兒虐衍生出來的問題，更曾有民眾氣憤到當事者家中動粗。民進黨立委陳靜敏指出，從網路聲浪來看，多數民眾認為私刑正義比司法正義有效，這是政府必須重視的問題，恐對社會造成不小影響，法務部應該盡快想辦法解決現狀，扭轉民眾認為私刑正義比法律還有用的觀念。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！